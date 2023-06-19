嘉義市區出現隱翅蟲急消毒 醫：千萬不要用手打

近來嘉義市區出現隱翅蟲，引起市民恐慌向議員陳情，議員陳家平實地了解，在公園草皮、水溝、牆壁等處都看得到其蹤跡，已通報環保局前往消毒；醫師表示，民眾遇到隱翅蟲不要拍打，而是用扇子搧走、吹走或用手指輕輕撥開，萬一不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。

日前有民眾發現公園裡出現隱翅蟲，於是向市議員陳家平反映，陳家平實地到文化公園、國華街、垂楊路等處勘看，果然在草地、水溝、牆上發現有隱翅蟲蹤跡，立即聯絡環保局進行消毒，由於隱翅蟲身上毒液噴出皮膚會潰爛、刺痛，呼籲民眾遇到停在身上不要像打蚊子那般拍打，只要吹掉、撥掉就好。

嘉義基督教醫院皮膚科主任邱健群表示，夏季是其活躍季節，尤其是午後的雨後郊區，雖然不會咬人，但牠的蟲液「隱翅蟲素」具高刺激性，蟲停在皮膚上，最好把蟲彈走，因一拍扁，蟲子就會釋放出隱翅蟲素，一接觸到皮膚，就會產生的劇烈灼燒疼痛感，患部還會出現一大片不規則或帶狀的紅疹、水泡、嚴重時還會讓皮膚潰爛等情形，必須以抗生素藥物或外敷藥膏來緩和不適的症狀。

邱健群說，隱翅蟲具有趨光性，民眾夜晚就寢前，先檢查床鋪是否有隱翅蟲。就寢時也盡量不要開燈，並使用蚊帳。看到隱翅蟲時，千萬不要用手打死，應以扇子搧走或吹走或用手指輕輕撥開，萬一不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。

嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩表示，隱翅蟲是土棲昆蟲，生長在土壤表層、草皮、比較有落葉堆的地方常是牠棲息的場所；隱翅蟲和昆蟲一樣接近夏季時出現率會比較高的成蟲期，這時期交配、遷移等比較活躍，與氣候多少也會有關係，原本在乾燥土壤裡面，因下雨潮濕、積水，棲息的地方受到影響，牠會設法離開棲地，就會常看到牠。

其實隱翅蟲對農業而言是益蟲，牠是肉食性，會吃一些危害農作物小型節肢動物，反而是扮演天敵角色。像水稻田中的隱翅蟲會吃褐飛蝨、夜蟬等害蟲。