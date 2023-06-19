快訊

2024總統大選激戰！3媒體民調一次看 柯文哲支持度「超車」藍綠成第一

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市區出現隱翅蟲急消毒 醫：千萬不要用手打

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市環保局協助周邊環境消毒。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市環保局協助周邊環境消毒。圖／嘉義市議員陳家平提供

近來嘉義市區出現隱翅蟲，引起市民恐慌向議員陳情，議員陳家平實地了解，在公園草皮、水溝、牆壁等處都看得到其蹤跡，已通報環保局前往消毒；醫師表示，民眾遇到隱翅蟲不要拍打，而是用扇子搧走、吹走或用手指輕輕撥開，萬一不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。

日前有民眾發現公園裡出現隱翅蟲，於是向市議員陳家平反映，陳家平實地到文化公園、國華街、垂楊路等處勘看，果然在草地、水溝、牆上發現有隱翅蟲蹤跡，立即聯絡環保局進行消毒，由於隱翅蟲身上毒液噴出皮膚會潰爛、刺痛，呼籲民眾遇到停在身上不要像打蚊子那般拍打，只要吹掉、撥掉就好。

嘉義基督教醫院皮膚科主任邱健群表示，夏季是其活躍季節，尤其是午後的雨後郊區，雖然不會咬人，但牠的蟲液「隱翅蟲素」具高刺激性，蟲停在皮膚上，最好把蟲彈走，因一拍扁，蟲子就會釋放出隱翅蟲素，一接觸到皮膚，就會產生的劇烈灼燒疼痛感，患部還會出現一大片不規則或帶狀的紅疹、水泡、嚴重時還會讓皮膚潰爛等情形，必須以抗生素藥物或外敷藥膏來緩和不適的症狀。

邱健群說，隱翅蟲具有趨光性，民眾夜晚就寢前，先檢查床鋪是否有隱翅蟲。就寢時也盡量不要開燈，並使用蚊帳。看到隱翅蟲時，千萬不要用手打死，應以扇子搧走或吹走或用手指輕輕撥開，萬一不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。

嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩表示，隱翅蟲是土棲昆蟲，生長在土壤表層、草皮、比較有落葉堆的地方常是牠棲息的場所；隱翅蟲和昆蟲一樣接近夏季時出現率會比較高的成蟲期，這時期交配、遷移等比較活躍，與氣候多少也會有關係，原本在乾燥土壤裡面，因下雨潮濕、積水，棲息的地方受到影響，牠會設法離開棲地，就會常看到牠。

其實隱翅蟲對農業而言是益蟲，牠是肉食性，會吃一些危害農作物小型節肢動物，反而是扮演天敵角色。像水稻田中的隱翅蟲會吃褐飛蝨、夜蟬等害蟲。

林明瑩表示，「人不犯我我不犯你」，不去主動招惹牠，牠也不會對人產生影響，牠不會主動叮咬人，如果遇到停留在身上時，把牠撥掉、拍走就好，千萬不要當作蚊子般拍死。

嘉義市議員陳家平實地公園等處查看，發現有隱翅蟲蹤跡。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市議員陳家平實地公園等處查看，發現有隱翅蟲蹤跡。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市議員陳家平在文化公園等處查看，發現有隱翅蟲蹤跡。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市議員陳家平在文化公園等處查看，發現有隱翅蟲蹤跡。圖／嘉義市議員陳家平提供
醫師提醒，看到隱翅蟲，千萬不要用手打死，吹走或用手指輕輕撥開，不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。圖／嘉義市議員陳家平提供
醫師提醒，看到隱翅蟲，千萬不要用手打死，吹走或用手指輕輕撥開，不小心接觸到蟲液，要立即以肥皂及大量清水洗淨。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市環保局派員協助消毒。圖／嘉義市議員陳家平提供
嘉義市環保局派員協助消毒。圖／嘉義市議員陳家平提供

隱翅蟲 嘉義

延伸閱讀

台南䲜贔開箱「南市蠔」新品種 打造在地漁產品牌

男涉翻牆闖空軍嘉義基地 依違反國安法起訴

下了個寂寞？曾文水庫一片綠草 嘉義連日雷雨挹注仍黃燈

嘉義「湖美夜市」經營1個月喊卡 地方推這夜市：不用人擠人

相關新聞

台南夜市「千千萬萬個」超狂時間表曝光 一票網友點讚收藏：無處不夜市

台南大益夜市違規遭市府單位開罰，如今面臨停業危機，但台南被譽為美食之都還有許多知名夜市美食等著大家，臉書粉專「台南式 Tainan Style」整理一份超強夜市時間表，讓大家一目了然台南各大夜市何時開市迎賓客。

嘉義市區出現隱翅蟲急消毒 醫：千萬不要用手打

近來嘉義市區出現隱翅蟲，引起市民恐慌向議員陳情，議員陳家平實地了解，在公園草皮、水溝、牆壁等處都看得到其蹤跡，已通報環保...

嘉市聖馬醫院今起為期2天義賣 銅板愛心助弱勢

為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣，於大雅院區一樓大廳熱鬧登場，義賣...

雲林青創基地揭牌 開放青年預約使用

雲林縣政府為打造友善青年的創業環境，修復原舊警察宿舍，改造為「撫錢51House雲林青年創業基地」，提供創業交流活動、創...

首府大學停辦後校園做何用途？ 議員建議南市府遷至此

台南市麻豆區台灣首府大學將於7月31日停辦，市議員陳秋宏今天建議市長黃偉哲能把市府遷至此，翻轉大溪北，黃偉哲表示，麻豆位...

台糖要在港墘農場種電 地方民眾反對砍樹

台糖釋出土地開發太陽能光電場，其中嘉義縣東石鄉港墘農場預計砍除20年造林地，當地村民反彈，雙方協調未果，持續僵持中，村長們不反對光電，但砍樹種電就不行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦