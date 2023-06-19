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首府大學停辦後校園做何用途？ 議員建議南市府遷至此

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳秋宏（左）今天建議市長把市府遷到即將停辦的台灣首府大學，並請市長黃偉哲簽名。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員陳秋宏（左）今天建議市長把市府遷到即將停辦的台灣首府大學，並請市長黃偉哲簽名。記者鄭惠仁／攝影

台南市麻豆區台灣首府大學將於7月31日停辦，市議員陳秋宏今天建議市長黃偉哲能把市府遷至此，翻轉大溪北，黃偉哲表示，麻豆位在南市的中央，鄰近南科，有好的條件，在規畫新市政中心會列入評估。

台南縣市合併後，市政府在溪南、溪北各設一個行政中心，溪北為原台南縣政府辦公廳舍，設民治中心，溪南為原台南市政府，設永華中心，但兩個行政中心位處南北，距離太遠，地方上不斷有找適宜地點設置新市政中心的聲音。

麻豆位處台南各行政區的中央，因首府大學即將在今年7月31日停辦，這片台糖地面積大，單是首府大學校區就有16.5公頃，若加上其他台糖地，面積40多公頃，陳秋宏今天在市政總質詢，建議黃偉哲租下這塊地，把台南市的新市政中心設在此。

黃偉哲說，因首府大學為教育用，租金有打折，共約250萬元，南市租總爺文化園區、蕭壟文化園區共8、9百萬元，因首府大學的面積更大，租金也會更高，但麻豆區位在台南中央，又鄰近南科，會列入評估對象。

陳秋宏也關心首府大學停辦後，學生的轉校問題，請教育局關心及協助，他說，上周有去參加首府大學的畢業典禮，看到有老師、學生因學校要關門而傷心，自己也很難過，希望市府也能關心。

台南 黃偉哲 台灣首府大學

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