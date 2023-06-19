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雲嘉南畢業季 學生玩後空翻

聯合報／ 記者謝進盛黃于凡蔡維斌／連線報導

雲嘉南地區學校陸續辦畢業典禮，台南市長黃偉哲昨天表揚市長獎還配合擺拍，有學生下腰還往後翻，讓他直說「嚇死寶寶了」，另，嘉義縣長翁章梁昨也頒縣長獎，有幼兒園學童盛裝穿上鄒族服裝。雲林、嘉市則日前頒縣長和市長獎，祝賀學生奔向美好前程。

南市府昨在新營區新民國小辦市長獎首場頒獎典禮，包括新營、柳營等13區國中小共658名獲獎生，多名畢業生使出特殊技巧，仁光國小洪薏晴秀出一字馬、西港國小郭欣靈漂亮下腰，最猛的是南光高中國中部郭姵妡先簡單下腰，下一秒突俐落的後翻滾。

嘉縣府昨於創新學院舉行聯合頒獎儀式，表揚幼兒園到大學共472名得縣長獎的學生，阿里山國中小附設幼兒園獲獎學生石熙，穿上鄒族族服盛裝打扮，靦腆地笑說期待之後讀國小。

雲林縣長張麗善日前表揚544名國中小的縣長獎學生，她幫學生戴上智慧手表，鼓勵善用時間分配；斗南石龜國小的家長會更送給14名畢業生每人1支智慧手機，讓畢業生樂歪。

嘉市長黃敏惠也表揚210名市長獎學生，其中博愛國小雙胞胎蕭妤芳、蕭妤芯，不同班但同時獲市長獎；北興國中林祈邑和林祈言兄弟檔同班，還分別獲市長獎和議長獎，相當特殊。

幼兒園 鄒族

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