斗六市長盃全國滑輪溜冰賽 千人飆速競技追風超精彩

雲林縣斗六市長盃全國滑輪溜冰邀請賽今天在斗六市膨鼠森林公園盛大開賽，由市長林聖爵帶領鳴槍後，上千名選手卯盡全力追風飆速，宛如烽火輪般繞場競速，有人還演出跨腿花式溜冰，贏得滿場喝采，賽況熱滾滾。

今年共有來自全國各地上千名選手參加，分60組競技，曾代表雲林縣參加全國中等學校運動會勇奪溜冰大賽團體組金牌的斗六國中也組隊參加，這支實力雄厚的地主隊一進場即獲得全場熱烈掌聲。

也有來自新北市、新竹縣等12個縣市的好手參賽，可說高手雲集，適逢假日且天氣佳，吸引大批人潮，公園人聲鼎沸、熱鬧滾滾。

比賽由幼兒新人組開賽，接著國小、國中組與社會組陸續進場，幼兒組小選手，體型嬌小可愛，但個個爆發力強，一進場即猛力催速，有觀眾說，小溜冰選手不但技術精巧，個個像小子彈飛速，超可愛。