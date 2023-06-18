台南「海龍辛花園」今揭幕 述說靠肉粽起家的辛家人故事

台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，述說著50年代辛家一家人打拼賣肉粽賣出家業的故事，如今第2代的子女事業有成，大家共同把「起家厝」整理為故事館，以紀念逝去的第一代父母，即日起每周六、日免費開放參觀。

上午包括台南市副市長趙卿惠與文化局局長謝仕淵等人都到場同慶，辛家子孫也都在場，大家一起參觀、一同品嚐80年的粽香味，懷念過往的點滴。

目前在金華路4段的海龍肉粽店，最早是由第1代的辛海樹與陳玉夫妻倆共同經營，辛海樹綽號海龍，自小喪父，家境清寒，但他聰明伶俐，很會做生意，揹著油條四處穿街走巷，頗受歡迎，日治時期被迫從軍，還好後來在南洋罹患瘧疾，得以返鄉，不識字的他，娶了陳玉後，兩人就在水仙宮市場擺攤賣肉粽。

海龍伯擅於做生意，海龍姆精於烹飪，隨著季節推出小吃，烏魚來潮時，就推出烏魚米粉，過年盛產土魠魚，就煮土魠魚羹，夏天則是虱目魚粥，還自己發明豆腐羹，還有好吃的膨風豆湯和蝦米飯，隨著季節和食材的變化，不斷推陳出新；還有長年都有的米粉炒、香菇肉羹、味噌湯等。

80年前剛開始賣肉粽時，生活清苦，夫妻在神農街64號的街屋，租了一小間約兩坪大的房間住家，最早只有夫妻倆與長子辛久雄，後來另外4個孩子都在這間房裡出生，一家7口擠在一起，但生意愈做愈好，夫妻倆逐漸把整棟屋子買起來，最盛時期，請20多人在中庭包粽子，再運到對面的市場24小時販賣。

辛海樹夫婦讀書不多，但很重視孩子的教育，8個孩子裡有6人都當老師，之後陸續都有自己的工作與事業，但逢年過節，一家人都會齊聚在神農老家，一起包粽子，至今夫妻倆已過世20多年，由第2代承接起肉粽家業，傳承好味道。

海龍辛花園由建築師劉國滄規劃設計，台南社大老師李武昌做室內園藝創作；共有6個主題，分別是海龍家與2坪小房間（最早租住的房間）、海龍肉粽、海龍小吃80年、水仙宮市場與海龍小吃遷徙史、神農街屋生命史、粽子大觀園等單元展示。