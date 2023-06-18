快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「海龍辛花園」今揭幕 述說靠肉粽起家的辛家人故事

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影

台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，述說著50年代辛家一家人打拼賣肉粽賣出家業的故事，如今第2代的子女事業有成，大家共同把「起家厝」整理為故事館，以紀念逝去的第一代父母，即日起每周六、日免費開放參觀。

上午包括台南市副市長趙卿惠與文化局局長謝仕淵等人都到場同慶，辛家子孫也都在場，大家一起參觀、一同品嚐80年的粽香味，懷念過往的點滴。

目前在金華路4段的海龍肉粽店，最早是由第1代的辛海樹與陳玉夫妻倆共同經營，辛海樹綽號海龍，自小喪父，家境清寒，但他聰明伶俐，很會做生意，揹著油條四處穿街走巷，頗受歡迎，日治時期被迫從軍，還好後來在南洋罹患瘧疾，得以返鄉，不識字的他，娶了陳玉後，兩人就在水仙宮市場擺攤賣肉粽。

海龍伯擅於做生意，海龍姆精於烹飪，隨著季節推出小吃，烏魚來潮時，就推出烏魚米粉，過年盛產土魠魚，就煮土魠魚羹，夏天則是虱目魚粥，還自己發明豆腐羹，還有好吃的膨風豆湯和蝦米飯，隨著季節和食材的變化，不斷推陳出新；還有長年都有的米粉炒、香菇肉羹、味噌湯等。

80年前剛開始賣肉粽時，生活清苦，夫妻在神農街64號的街屋，租了一小間約兩坪大的房間住家，最早只有夫妻倆與長子辛久雄，後來另外4個孩子都在這間房裡出生，一家7口擠在一起，但生意愈做愈好，夫妻倆逐漸把整棟屋子買起來，最盛時期，請20多人在中庭包粽子，再運到對面的市場24小時販賣。

辛海樹夫婦讀書不多，但很重視孩子的教育，8個孩子裡有6人都當老師，之後陸續都有自己的工作與事業，但逢年過節，一家人都會齊聚在神農老家，一起包粽子，至今夫妻倆已過世20多年，由第2代承接起肉粽家業，傳承好味道。

海龍辛花園由建築師劉國滄規劃設計，台南社大老師李武昌做室內園藝創作；共有6個主題，分別是海龍家與2坪小房間（最早租住的房間）、海龍肉粽、海龍小吃80年、水仙宮市場與海龍小吃遷徙史、神農街屋生命史、粽子大觀園等單元展示。

2樓規劃為藝文空間，採用自然天光，並且以榻榻米舖出一個溫韾的空間，可以舉辦小型講座，或是茶會、音樂會等活動。

台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，展示辛家人的老照片，中間就是辛海龍與陳玉夫婦。記者修瑞瑩／翻攝
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，展示辛家人的老照片，中間就是辛海龍與陳玉夫婦。記者修瑞瑩／翻攝
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，一進門的右側就是當年一家7口住的兩坪大房間。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，一進門的右側就是當年一家7口住的兩坪大房間。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影

房間 粽子

延伸閱讀

探索曾文溪流域故事 南藝大師生打造社區「種書店」

94歲綁粽達人王吳貞阿嬤 秒綁粽秀絕活

端午節粽子「南北戰爭」開打 黃偉哲：台南肉粽最好吃

台南成功國小重建慢吞吞…蓋了5年還沒完工 畢典留遺憾

相關新聞

保生大帝飛升得道健行 學甲慈濟宮空拍「0988」藏意涵

台南學甲慈濟宮今早舉辦「紀念保生大帝飛昇得道全民健走活動」，現場湧入逾2000名信眾與會，更在終點白礁亭前排出「0988...

台南「海龍辛花園」今揭幕 述說靠肉粽起家的辛家人故事

台南市中西區神農老街的肉粽故事館「海龍辛花園」今天揭幕，述說著50年代辛家一家人打拼賣肉粽賣出家業的故事，如今第2代的子...

台南登革熱疫情延燒 衛生局：採檢站明天移至成功里

台南本土登革熱病例截至目前為止累積11例，均在在仁德區染疫，而且都與首例個案的居住及生活點有關聯，並沒有向外擴散的趨勢。...

嘉義縣朴通市集端午連假登場 80攤販齊聚還有單車野餐

嘉義縣朴子市每月最熱鬧的朴通市集，6月主題「大人味之視」將在24、25日端午連假登場，跨場域結合水道頭文創聚落、朴子藝術...

南市國賠金額六都最少 黃偉哲：沒有最好只有更好

台南市去年國賠件數雖6都第2，但金額卻最少，凸顯南市因公共設施導致民眾生命財產的傷害程度，都是較輕微的，沒有發生重大的公...

請看過來！台南市水交社文化園區慶端午交通資訊

台南市《2023水交社夏日FUN綜端午活動》，端午連假將在水交社文化園區舉辦，6月21日8點至6月25日晚上0點封閉興中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦