影／驚人畫面曝光！嘉義蔗園「漏斗雲」觸地變龍捲風 民眾憂心：要發生大事了？
嘉義縣太保市嘉義高鐵站今天下午近3點左右，烏雲籠罩的天空突然出現細長狀的漏斗雲，許多民眾都驚見直喊「龍捲風」粉粉拍照錄影，引發轟動；另新港鄉南港村台糖甘蔗園下午3點初攝影人陳建樺也發現甘蔗園內疑產生龍捲風；根據中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這是強烈旋轉氣流的特徵，接觸地面就是龍捲風，在空中的形狀則稱為「漏斗雲」。
嘉義高鐵站拍到龍捲風的攝影人黃武添表示，下午近3點的時候，剛好在高鐵大道與故宮大道交叉路口拍照，突驚見天空出現細長雲一下拉長一下縮短，立即補捉畫面上傳到臉書分享，網友紛紛留言直呼「龍捲風！」
攝影人陳建樺表示，他也約在近3點時，開車經新港鄉南港村台糖甘蔗園附近，發現前方甘蔗園疑似出現龍捲風，立馬用行車記錄器截圖分享，有人憂心說，「天有異象，是否嘉義要發生大事了？」
氣象局下午3時20分也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，包括嘉義縣市，要注意雷擊及強陣風。
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