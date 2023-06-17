曾文水庫上游種電 環團：應確保不影響生態、南科永續

曾文水庫作為台南重要的水源之一，計畫設置面積達24.6公頃的浮力式太陽光電發電系統，立委陳椒華暨時代力量台南黨部今天偕環保團體舉行記者會，呼籲政府相關單位要善盡溝通，提出相關檢驗數據，消除民眾對用水安全的疑慮才可設置；也有環團為黑翅鳶請命，除了用水安全，也要保護生態，並應確保不要因種電利益而造成南科更大的損失。

陳椒華指出，水庫架設浮力式太陽光電發電系統在歐、美、日等先進國家行之有年，若能確保安全，確實是對電力供應的一大挹注，而台灣近年來也陸續在滯洪池、埤塘、乃至於阿公店水庫等場址設置，但民眾擔憂太陽能板的化學與重金屬成分如果因為破損或火災恐怕外洩成為環境毒物，也擔憂太陽能板的清洗作業會污染水源，如果毒物進入灌溉用水甚至飲用水的系統，後果恐怕不堪設想。

陳椒華認為，台電應對於目前運行中的浮力式太陽光電發電系統進行水質檢測，並將結果公開，也要一併對於太陽能板破損、火災、清潔作業可能造成汙染的疑慮要如何預防有完整的說明，在確保水源安全的前提之下，民眾才能安心，太陽能的推廣也才能更加順利。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，國外水庫其實早有水面光電板的使用，光電板是否會有新生汙染並不難釐清，只要用心查訪其制度及建制標準（例如密度，面積佔比，抗風強度，防災能力）並追蹤其結果，並不難確認其安全性，政府應更重視環境保護及設施安全品質的標準規範，並與民眾充分溝通，水庫種電及綠能發展方可水到渠成。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉擔憂反光與表面高熱會造成當地保育類黑翅鳶（台語萊葉）及鄰近地區的動物遭受傷害甚至死亡。粘麗玉指出，寶山水庫種電被擋，因為水源除供應科學園區外，也是新竹地區民眾重要飲用水源之一。為何蘭潭種電叫停， 石門禁設？因為民眾疑慮未消除，已停止這項計畫。

台南市環境保護聯盟常務理事黃安調表示，從生態角度分析，要考慮種電之後，是否造成藻類異常增生而優氧化，水質遭受汙染，若恐波民生用水及南科用水，後果嚴重，應確保不會為了種電利益而造成南科更大的損失，應訂定太陽能電場設場管理法，對種電的條件、標準有完整的規範，避免亂象雜生。