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台南米鄉吃好米 後壁農會米食推廣DIY紅龜粿、一口飯糰
台南市後壁區是南市最大稻米產區，素有「米鄉」稱號，端午節將至，後壁區農會今天舉辦「後壁饗食．樂活米饌」活動，請來達人教學示範，推廣米食文化，還有創意米食DIY，讓民眾可以一起動手做，除了展示當地盛產的好米外，還有以在地農特產開發出的米餅、糙米棒、芭樂吸凍等，相當多元，活動有吃又有玩。
台南後壁可說是稻米之鄉，農會以往都會在端午節前夕舉辦米食推廣活動，過去兩年受到疫情影響停擺，今年總算恢復辦理，主辦單位也準備相當精彩豐富的活動，包括學子的傳統陣頭表演，並請來美食達人以米入菜，結合中西烹調方式，推出各式創意料理，另外還有創意米食DIY，讓參與民眾親手製作一口飯糰、紅龜粿等。
後壁農會理事長蕭麗姿表示，後壁區是南市最大稻米產區，產量及種類眾多，近年包括「蘭麗米」、「蘭麗香米」、「蘭麗越光米」等系列品質佳，深受消費者喜愛，透過「後壁饗食．樂活米饌」米食推廣活動，結合在地米及在地食材，製作成特色米食製品，讓來參與的民眾一同享用台南在地良質米的香Q口感，提升米食產品價值與競爭力，並重新建立米食在國人飲食中的重要地位。
另外為因應農村高齡化問題，後壁區農會向農委會爭取經費補助，設置無障礙空間電梯，經過8個月工期後正式完工啟用，讓農民及民眾洽公更為便利，在參加農民會議、家政活動及農事課程等，都不用再爬樓梯氣喘吁吁，也採用避免夾人的紅外線感應裝置，讓行動不便者與年長者能有無障礙的舒適環境。
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