雲林機車事故多 駕訓補助加碼

雲林縣府統計2022年機車死亡事故有102人，占整體交通事故61%；主因前2名為未注意車前狀況及未依規定讓車，皆與自身不當駕駛行為有關。為提升機車騎乘安全，縣府與公路總局嘉義區監理所合作，加碼機車駕訓補助費用每名1300元，再加交通部1300元補助，最高補助2600元。

縣府工務處長汪令堯說，2022年全縣死亡交通事故，各項車種機車死亡最多102人，占交通事故比例高達61%；分析機車交通事故肇事原因，前2名為未注意車前狀況23.3%、未依規定讓車20.6%，皆與自身不當駕駛行為相關。

縣長張麗善表示，縣府與嘉義區監理所合作，凡經過雲林合作機車駕訓班訓練考駕照，加碼機車駕訓補助費每人1300元，可與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元，民眾參加機車駕訓只需自費千元有找，補助名額無上限。

交通部2019年辦理機車駕訓補助計畫，經統計至2022年，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至56%、肇事風險降至35%。

機車駕駛班訓練課程時數共16個小時，除術科實地教學，模擬實際上路後道路實境，增加學員安全駕駛的觀念及實際上路技能，也包含6小時學科課程（含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時），同時融入各項防禦駕駛觀念。雲林配合駕訓班有「東泰駕訓班」、「永慶駕訓班」，另「新馬駕訓班」籌設中，預計下半年度加入。