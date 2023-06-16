端午豬肉需求高 雲林肉品市場：「缺豬不缺肉」漲幅應不大

本月起進入包肉粽高峰期，尤其愈接近端午豬肉需求更高，受限於去年爆發豬隻流行性下痢（PED）豬隻死亡嚴重，致各地傳出缺豬窘境，豬價也隨之水漲船高，近幾天都在每公斤8、90元盤旋，很多人關心缺豬會不會買不到肉，豬價是否會因而暴漲，雲林肉品市場表示，目前市場呈「缺豬不缺肉」，大家不必擔心買不到肉。

雲林養豬協會副理事李乾充指出，去年起因大環境和氣候關係，豬隻的流行性下痢（PED）大爆發，有的豬場死亡嚴重，有的則是母豬生愈多死愈多，造成豬量減少，先前清明節豬價幾波上揚，對付出不少心力維護豬隻生產的豬農，也只能彌補豬死損失。

雲林肉品市場副總經理邱良閱表示，近期豬價均維持在每公斤約8、90元上下波動，昨天的平均交易價也達每公斤88.75元，只是受去年豬痢流行，豬量的確減少了約4.5%至5%，但整個市場供需是呈現「欠豬不欠肉」的現象。

邱良閱進一步說明指出，去年痢病目前各地豬場確實欠豬，但豬肉和雞蛋不同，豬肉可以冷凍，可保有一定的庫存量，所以市面並不會欠肉，最近政府補助鼓勵進口肉來平抑豬價，使得豬價從原本約百元降至最近約8、90元，反而降低了豬農進場交易的意願，這對豬農和整個交易市場而言反而不好。

邱良閱分析指出，造成豬價從清明節一路上揚，影響的因素很多，包括物價波動飼料漲價連帶使豬也漲價，加上豬量減少，所以一時之間豬價恐也降不下來，可見「抄短線」補助進口豬肉只對大型冷凍商有益，對豬農、消費者甚至肉品市場不見得好，呼籲中央要以產業為根基，加強整體性輔導才能永續。