莊人祥視察台南登革熱疫區 黃偉哲：尚無擴散跡象

台南市仁德區6月12日出現全台首例本土性登革熱病例，迄今累計5例，衛生福利部疾病管制署長莊人祥今天視察疫區；台南市長黃偉哲表示，目前尚無向外擴散跡象。

台南市5例本土性登革熱病例同屬第1型，其中4例在仁德區，1例在永康區；莊人祥在黃偉哲陪同下，今天下午視察仁德區防治工作。

莊人祥肯定台南市政府即時設置擴大篩檢站，迅速找出個案，之後也須加強全市醫師通報，才有助於防堵疫情。近期降雨較多，容易減弱登革熱噴藥防治效果，屋頂溝槽及屋後排水溝也應加強清消，多加留意。

黃偉哲表示，近期降雨多易造成病媒蚊大量繁殖，他擔心加速社區感染風險，民眾應配合防疫，儘速控制疫情擴散。

黃偉哲說，台南發現第1例本土性登革熱後，市府立刻進駐社區設置採檢站及防治孳清，在擴大防堵下，目前尚無向外擴散跡象；市府除增設社區篩檢站，也將全面查察水溝、屋頂和積水容器，避免病媒蚊孳生。

台南市仁德區6月12日出現今年全國首例本土性登革熱病例，台南市衛生局13日起連續6天在當地擴大採檢，14日及15日各增2例本土性病例，全市累計5例。