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影／台南登革熱累計6例 黃偉哲：希望控制在100例以內

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，疾管署長莊人祥由民代陪同視察噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，疾管署長莊人祥由民代陪同視察噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影

台南登革熱個案累計已達6例、其中一例仁德剛到永康租屋被檢出。下午疾管署長莊人祥與市長黃偉哲到成功里視察全面噴藥狀況。黃偉哲表示，疫區今明兩天會完成全面噴藥，目前個案都在仁德成功、仁和里，有信心圍堵不會擴散社區，一定會防微杜漸，希望控制在100例內。

2015年副總統賴清德擔任市長時台南市發生重大登革熱疫情，確診2萬2760例、死亡112人。這次仁德爆發登革熱本土案例後市府如臨大敵。疾管署今天也派員協助清理戶外積水及病媒蚊。

成功里長鄭晴而反映，社區的許多老舊民宅，很多弱勢族群，周遭排水溝，許多空屋、有些租客或屋主不願意花錢自行清理，正值非常時期，希望政府協助。黃偉哲與莊人祥都當場答應協助。

台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，目前集中仁德成功、仁和兩里，正全面噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，疾管署長莊人祥、市長黃偉哲由民代陪同視察噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影
台南爆發6例登革熱，疾管署長莊人祥、市長黃偉哲由民代陪同視察噴消滅蚊。記者周宗禎／攝影

登革熱 黃偉哲 莊人祥

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