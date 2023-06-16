影／台南登革熱累計6例 黃偉哲：希望控制在100例以內

台南登革熱個案累計已達6例、其中一例仁德剛到永康租屋被檢出。下午疾管署長莊人祥與市長黃偉哲到成功里視察全面噴藥狀況。黃偉哲表示，疫區今明兩天會完成全面噴藥，目前個案都在仁德成功、仁和里，有信心圍堵不會擴散社區，一定會防微杜漸，希望控制在100例內。

2015年副總統賴清德擔任市長時台南市發生重大登革熱疫情，確診2萬2760例、死亡112人。這次仁德爆發登革熱本土案例後市府如臨大敵。疾管署今天也派員協助清理戶外積水及病媒蚊。