斥資5700萬嘉縣布袋公設民營托嬰中心今動土 2年後啟用

斥資5700萬新建的布袋公設民營托嬰中心，今天舉辦動土典禮，預2025年完工啟用，將提供38名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務；縣府指出，目標2025年10個鄉鎮市共建置12所，再增加250名收托名額。

縣長翁章梁出席表示，托嬰中心是台灣少子化下的產物，布袋托嬰中心2年後完工，將收38名0到2歲嬰幼兒，有8名工作人員，未來縣內將有10個地方有托嬰或托育中心，減輕家長照顧與經濟壓力。

今天新建工程動土典禮，縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢、黃金茂、蔡信典等地方人士出席，恭請卿雲廟王爺坐鎮，祈求工程順利平安、圓滿完工。

布袋公設民營托嬰中心的1、2樓都有設計活動室，在圓錐體室內有設計坡道，讓嬰幼兒訓練肌力及遊戲空間。建築師許榮方表示，因建築體是倒圓錐造型，每一片玻璃大小都不一樣，施工難度較高。

許榮方指出，布袋地區靠海有鹽海問題，建材盡可能不用金屬，例如窗戶採塑鋼窗、水龍頭都是用陶瓷的，避免生鏽，減少未來的維護性，未來跟學校的連結是一個公園化的概念，完工後是有管制的，但有運用需求是可互通的。

嘉縣目前有2所私立托嬰中心，收托人數60人，縣府在大林、朴子、水上的3所公共托育家園，總收托36名嬰幼兒，目前已額滿，相較全縣4614名嬰幼兒，收托量能不足，平均百名嬰幼兒中只有2名有入場資格。