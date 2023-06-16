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綠帶新制 農地工廠合法化卡關

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法開放讓低汙染未登記工廠申請納管、合法化。(本報資料照片)
為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法開放讓低汙染未登記工廠申請納管、合法化。(本報資料照片)

經濟部輔導農地工廠合法化，2020年開放臨時工廠可提改善計畫轉為特定工廠，隔年卻公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，新增規定「工廠應與臨地間設1.5公尺隔離綠帶」，才能符合用地變更資格，各地工廠紛起抗議，表示業者已投資上百萬改善消防及環保設施，怎可能為了綠帶拆工廠牆壁？民代也批此規定形同騙婚。

嘉義縣府經發處指出，工廠送改善計畫後，接著就要變更編定特定工廠土地，但特定工廠用地審查辦法2021年公布實施，與特定工廠登記辦法約有1年落差，因1.5公尺隔離綠帶限制，嘉義縣148家工廠無法變更用地，至今仍是違法工廠，只有被火災燒掉重建的2家工廠能變更用地。

農委會為管理及保護農地，要求特定工廠面積小於2公頃者，應留設寬度至少1.5公尺隔離綠帶或設施，成了農地違章工廠合法化最大的困難點；工廠業者表示，政府以合法化為噱頭吸引工廠提計畫申請，隔年又新增法規限制，讓業者無所適從。

經發處也表示，若因此要縮小工廠面積，須拆除牆壁，但消防管線跟著牆壁走，不可能說拆就拆；若要擴大面積，要向一旁農地承租或購買，若農民不願意就會卡關，當初立法前就反映過，但中央未採納，將向中央爭取放寬。

「這跟騙婚一樣！」議員楊秀琴痛批，工廠改善已花上百萬元，為符合隔離綠帶要求，恐要拆廠房、縮減面積，屆時消防計畫又要重來，無異嚴重擾民。

農地工廠 隔離 嘉義

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