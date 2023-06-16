憂種電汙染…蘭潭叫停 石門禁設

日本近年在河川、湖泊等水體設置不少浮力式光電板，但遭颱風破壞後，也引發汙染水體的討論聲浪。之前桃園曾規畫在埤塘設置光電板，前市長鄭文燦順應民意禁止，如今桃市府也表示，埤塘的浮力式光電場仍然禁止，也不會推動石門水庫的水上種電。

桃市府經濟發展局副局長黃穗鵬表示，目前考慮維護友善鳥類的棲地，埤塘水面設浮力式光電場仍維持禁令，石門水庫主要供給民生用水，更不適合設置水上光電場，沒有推動的想法。他說，主要擔心影響環境生態，環保團體反對聲音不小，若經濟部能源局訂出一套環境檢核機制，讓地方政府有依據因應，才會有後續討論。

嘉義市蘭潭水庫2018年曾由台電與台水公司規畫種電，設置水面型（浮力式）光電場，引起民代及市民反彈，擔心光電設施破壞自然景觀及汙染水源；水公司第五區管理處表示，民眾疑慮未消除，已停止這項計畫。

台電指出，蘭潭水庫浮力式光電場是水公司的計畫，由台電代辦，但至今都未定案，不會貿然施工。台電表示，光電板鋪設在水上的浮台，只有浮台接觸到水，相關設施與裝置都照國家認證標準執行，不會汙染水源。

水公司規畫的蘭潭水上光電場，覆蓋面積約2.3公頃，約占水庫面積80.6公頃的2.85%，引起民眾兩極反應。支持者認為可提高再生能源使用率，反對者則擔心破壞景觀，且光電板內含金屬液體，若滲漏恐汙染水源。

昨傳出的曾文水庫上游設水上光電場，主辦單位嘉縣大埔鄉長吳明勳說，2020年已請專家學者完成可行性評估，過程有疑問大家可提出討論，汙染疑慮部分，也建議業者提供無毒測試報告。