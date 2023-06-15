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台南白河山區「生不如死」 議員提1胎補助百萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員張世賢提議祭百萬獎勵出生率，以及在偏鄉山區白河設工業區，以解決「生不如死」的問題。圖／張世賢提供
台南市議員張世賢提議祭百萬獎勵出生率，以及在偏鄉山區白河設工業區，以解決「生不如死」的問題。圖／張世賢提供

台南市議員張世賢今在議會質詢，白河區人口流失嚴重，鄉下連一個小孩都看不到，死亡率比出生率還高，建議市府要下重藥，現行生育補助不足以鼓勵年輕人生小孩，須將補助款提高至百萬，再以分年分期給付。他還要求開發緊鄰白河交流道的農場成為工業區，提供就業機會讓年輕人回流發展，雙管齊下以提升生育率。市長黃偉哲表示，會朝白河設置工業區方向規畫，在下個會期給結果。

張世賢表示，少子化導致偏鄉人口流失嚴重，除工作機會不足留不住年輕人外，養育小孩的費用高昂，從出生到20歲大學畢業的費用，少則500萬元起跳到千萬元，年輕人揹不起這個經濟壓力，只好不生。以致現在包括白河區在內的鄉下地區，連一個小孩都看不到，死亡的人數比出生的人數還多，政府用補助的方式鼓勵民眾生小孩，補助金額太少，台南市包括每胎生育獎金2萬元，每個月再補助每個小孩育兒津貼5000元，總計只有10來萬元，根本是杯水車薪。

張世賢認為重症就要下重藥，要提高補助誘因來鼓勵生產，他建議市府不妨一胎補助上百萬元，以20年分年分期方式支付。他還要求市府能盡速開發白河交流道旁的農場成為工業區，以提供就會機會讓年輕人回流，並敢於生小孩，還能帶動人潮進入。

市長黃偉哲則說，少子化是全世界各個國家都遇到的問題，也無以補助方式鼓勵生育，時代不同結果也有差異，早期政府沒有補助生育，很多民眾都生一大窩。對於開發白河工業區，他說會列入優先評估行列。

另外張世賢關切東山區大埔橋改建進度，工務局回應，該工程之前多次流標，5月15日重新上網，5月30日第一次開標流標，6月6日第二次開標，預計6月20日決標；至於用地部分，已預割完成，目前正執行清查地籍資料作業。另外，因規劃方案核定後，變更為I形鋼樑橋型需增加經費，全案工程及用地費總計需1億2000萬元。

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