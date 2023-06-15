嘉縣各農會展全穀特色粽 鄒族推減脂獵人包

嘉義縣衛生局推廣健康粽，今天邀請各縣市農會以在地穀類食材推出「全穀特色粽」供民眾參考，鄒族原住民也借機推出包著紫米、黎麥、魚肉的「獵人包」，推銷鄒族減脂美食。

嘉義縣衛生局社區營養推廣中心今天邀請全縣18鄉鎮市農會以在地穀類食材推出「全穀特色粽」，在縣府創新學院設攤展示，嘉義縣生產的五穀雜糧都成了包粽的材料，還有農會以高山茶汁浸泡糯米，煮出具有茶香風味的粽子。

端午節並不是鄒族的傳統節日，但今天鄒族也參與了「全穀特色粽」推廣活動，在阿里山達邦開「鄒風館」的楊志剛製作鄒族美食「獵人包」參展。

楊志剛接受中央社記者訪問說，「獵人包」就是從前獵人上山打獵時準備的糧食，獵人們帶在路上填飽肚子的，以草本植物蜘蛛抱蛋的葉子，包裹長糯米和小米鋪底、香酥鹹魚炒五花肉末為主料，有時再佐以半蒸熟的樹豆、小芋頭等，他則改良添加南瓜、地瓜、紫米、黎麥等製作出這道減脂健康美食。

衛生局長趙紋華說，今天活動目的是呼籲民眾注意營養「三粽點」，「選全穀多纖維、搭蔬果增均衡、少沾醬減負擔」，吃全穀粽子取代糯米提升營養素且幫助消化，攝取時要搭燙青菜或蔬菜湯，粽子沾醬鈉含量高也是隱藏版熱量來源，建議適量攝取。