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規模最大湖美夜市不符分區規定 才開幕...嘉市府令易地營業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿，引發與同時間營業彌陀夜市拚場話題。圖／柯發壽提供
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿，引發與同時間營業彌陀夜市拚場話題。圖／柯發壽提供

嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿，引發與同時間營業彌陀夜市拚場話題，總統參選人柯文哲昨晚也去逛夜市，但市府最近會勘發現夜市使用的休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，違法將裁罰最少6萬元罰款，已發文要求業者另覓合法地點；鄭姓業者說，希望市府輔導納管合法化。

位在湖子內區段徵收新興社區，湖美八路與湖子內路口，面積逾2千多坪土地的「湖美夜市，上個月才風光營業，每周三、五有400多個攤商進駐，吸引嘉義縣市民眾前來遊逛，是嘉市規模最大的夜市，營業日晚間人聲鼎沸、車水馬龍。

經營夜市鄭姓業者代表向市府申請經營許可，因市府未針對俗稱「夜市、商展」的移動式攤販集中場，訂定自治條例，依經濟部法令解釋，夜市只能在商業區、公共設施保留地營業，日前市府建設處、經發處、消防、環保、衛生局、警局等相關單位會勘開會，發現夜市土地編定屬休閒專業區，不符合設夜市，要求業者另覓合法地點。

鄭姓業者抱怨說，當初向市府申請設夜市，市府無夜市申請單一窗口，他向相關單位逐一申請，無法獲滿意答覆，他和購地股東投資逾千萬元，整地施設，許多外地營業的攤商開心能回鄉營業。

鄭姓業者表示，他們為響應市長帶動湖子內繁榮發展，讓攤商不必再離鄉背井，夜市禁止設在休閒專區，建議市府自訂自治條例納管合法，比照其他夜市一視同仁納管，針對市府要求夜市易地，會召集攤販開會討論。對此，建設處說，目前還沒有縣市針對夜市訂自治條例，仍依經濟部指示管理。

嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿，引發與同時間營業彌陀夜市拚場話題。圖／柯發壽提供
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿，引發與同時間營業彌陀夜市拚場話題。圖／柯發壽提供
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」，上月風光開幕，每周三、五營業，人潮大爆滿。記者魯永明／攝影

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