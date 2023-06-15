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粽香飄散客人大排長龍等起鍋 嘉義市國際肉粽店愈到端節愈難買

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影

端節將近，疫情解封首次過端節，雖物價上漲，但嘉義市多家知名粽子店訂單都滿載，工作人員忙備料、綁粽子，其中傳承超過半世紀三代的「國際肉粽店」，每天一大早開門營業，還未起鍋就有客人大排長龍，吸引許多外縣市地客人，店家用來煮粽子大鍋，一次可煮1400顆，需費時5小時。

店家為應付客人粽子需求量，端節前增加綁粽子人手，但缺工，工人難找，店家全家人及員工一大早就分工，忙備料、洗粽葉、綁粽子、煮粽子，最大的粽子蒸煮鍋，一次可煮1400顆粽子，小鍋800顆，煮熟要費時5小時，蒸煮期間要掀鍋添水，還未起鍋就有客人大排長龍。

國際肉粽店位在嘉義市西區西門街，傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎，販售傳統粽、家鄉粽、五味粽、八寶粽等4種口味，其中五味粽、八寶粽需要預訂，其他2款都現場販售，以傳統粽、家鄉粽熱銷，傳統粽每顆35元，店家說，物價食材漲，去年有調漲，今年不再漲，包粽子費時費工，賺辛苦錢。

距端節還有一周，許多客人怕買不到，提前買回去冰凍，店家賣到端節前一天休息，國際肉粽店只在嘉市部分早餐店賣，未在賣場超市上架，老客戶說，肉粽米粒香軟不爛，帶有粽葉清香，裡頭包裹著三層肉、花生、蛋黃等配料，尤其肥肉跟糯米緊黏一起，吃起來很銷魂。熱銷的傳統粽飽滿、米粒晶瑩剔透，米吃起來很Ｑ，有粽葉香，口味單純，只有包肥豬肉跟花生豬肉醃過，吃起來不油膩，因豬肉油融入米香，搭配花生讓口感更有層次。

國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
國際肉粽店傳承超過半世紀，有阿嬤古早味，用料實在，受客人歡迎。記者魯永明／攝影
嘉義市傳承超過半世紀三代的「國際肉粽店」，每天一大早開門營業，還未起鍋就有客人大排長龍。記者魯永明／攝影
嘉義市傳承超過半世紀三代的「國際肉粽店」，每天一大早開門營業，還未起鍋就有客人大排長龍。記者魯永明／攝影
嘉義市傳承超過半世紀三代的「國際肉粽店」，每天一大早開門營業，還未起鍋就有客人大排長龍，店家用來煮粽子大鍋，一次可煮1400顆，需費時5小時。記者魯永明／攝影
嘉義市傳承超過半世紀三代的「國際肉粽店」，每天一大早開門營業，還未起鍋就有客人大排長龍，店家用來煮粽子大鍋，一次可煮1400顆，需費時5小時。記者魯永明／攝影

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