嘉市首家越南素食早餐店 法國麵包打響名號

越南籍配偶武玉馨曾經在素食餐館工作，發現吃素的台灣人不少，宗教、養生、習慣各有不同的吃素原因，而且吃早齋的人更多，不過，素食者可以選擇的食物並不多，她因此看到商機，約2年前她和丈夫張宗期推出嘉義市首家越南素食美食，讓吃素的民眾可以有多一項選擇。

武玉馨說，店裡面的食材都是台灣當地農產品，然後再做成越南配料，像小麥條是用台灣的小麥所製成，又如什錦料裡面的木耳、豆腐、冬粉、玄米粉等，都是以台灣當地生產的農產品做成越南美食的配料。

她說，店裡面的招牌是法國麵包，有什錦沙拉麵包、水果沙拉麵包、玉香南瓜沙拉麵包3種口味，最熱賣是什錦麵包，味道鹹甜符合南部人口味。

武玉馨說，法國麵包厚度要剛好，因為要包很多饀料，太厚饀料包不多，太薄又可能弄破，而且太厚或太薄都會影響口感。正統的越式法國麵包其饀料豐富又可以咬到麵包酥脆感，這樣的法國麵包只有越南姐妹才做得出來。

店裡面還有其他常見的越南美食，像是涼拌米粉、炸春捲、米線湯麵、米苔目湯、河粉湯等，每天熬煮的一大鍋蔬菜高湯是湯品的精髓。

客人普遍對「馨早」越南素食早餐店的評價是好吃、很特別、清淡不油膩。