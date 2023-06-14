提高土地利用！南市安南區怡中市地重劃區 113年底完工

安南區怡中市地重劃區位於台南市綜合農產果菜市場兩側，分東西兩區塊，總開發面積為8.91公頃，東基地位於怡安路與北安路口的北安利多黃昏市場，因攤商眾多遷移協調難度高，主辦單位台南市政府地政局自去年初工程規劃設計階段，即積極協調拆遷作業，終於於上月底前完成地上物拆遷作業(黃昏市場遷移至斜對面北安路東側百興隆食品批發旁)，重劃工程將全面進場展開施工，加速辦理開發期程，預計113年12月底完工。

市府表示，怡中重劃區位居安南果菜市場周邊，重劃前土地利用低及閒置荒廢，影響地方發展，都市計畫劃設以市地重劃方式辦理整體開發。重劃後道路設施完善、地形方整、增闢公園、停車場及2處地下滯洪池等公共設施，可望改善安南果菜市場周邊環境品質及土地價值提高，鄰近北安路通往市區中心，南側安吉路可上國道8號，交通便捷，開發區完工後預期可帶動地方發展。

地政局長陳淑美表示，目前工程進度約為8.5%，進度如期進行中，東側基地及西側基地兩座地下滯洪池為首要施工要項，其中西基地滯洪池因緊臨台電變電站，施工過程須特別小心，初期準備期間較長；東基地滯洪池則設計在停車場(廣停用地)下方，因應黃昏市場拆遷完成，工程目前得以順利進場；重劃工程不僅是將開發區的道路公園開闢完成，同時要兼顧到周邊的治水減災，串連交通路網之整體考量，以提升當地生活機能，共創雙贏。

地政局表示，工程目前持續進行地下滯洪池及汙水管道等地下工程，施工期間常有大型機具車輛行駛於怡中路、北安路與長溪路口等路段，將會督促施工廠商做好交通維持及人員管制等作業，尤其在例假日果菜市場周邊人車湧現，亦要求施工盡量減少機具車輛進出及工地對周邊環境影響，期盼工程如期如質的順利完成。