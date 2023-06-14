慶祝警察節！台南永康警分局用這招讓員警直喊「痛」

「師傅小力一點！」經過專業師傅的足底按摩，平常剛正不阿的警察們，連聲喊投降。永康警分局為慶祝615警察節，特別與轄區內企業合作，送給分局內所有同仁共374組瑜珈墊，請專業健身教練現場教導同仁們肌力訓練，再結合台南市酵母社會關懷協進會專業的足部穴道按摩，讓員警們體驗師傅的真功夫。

永康警分局表示，特別與轄區企業合作，生產印有「永康警好讚」的瑜珈墊給分局共374位員警，並讓專業健身教練到分局示範，瑜珈墊能夠做哪些肌力訓練。同時請台南市酵母社會關懷協進會分享專業足部穴道按摩，讓員警們能夠趁閒暇之餘身心放鬆。

想不到有員警接受足部穴道按摩時，受不了直喊「小力點！」甚至有人痛到臉紅脖子粗，讓現場笑聲不斷，讓警察節慶祝活動輕鬆許多。

永康警分局局長甘炎民說，主要希望員警們能夠在工作辛勞之餘利用時間，進行適當的身體伸展，釋放一整天的壓力，進而照顧自己的身心健康。