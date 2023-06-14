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受地震影響！台南虎頭埤附近民房倒塌壓垮汽機車 70多戶安全堪虞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供

南部日前連續發生地震後，虎頭埤附近昨天下午傳出民宅倒塌，壓垮周邊一輛汽車及3、4輛機車，議員李偉智今在議會表示，這裡是早年安置撤退來台的國軍及眷屬，地方稱為「新化眷村」，土地是公有地、軍用地及部分私有地，建築物均逾50年以上年久失修，其中一戶倒塌後，其餘有70多戶建築安全也引起疑慮，市府雖有考慮要以社區更新方式解決歷史問題，但進度太慢要求加快速度，也讓住戶有所適從。

財稅局表示當地約有600坪商業用地，委由顧問公司進行社區更新規畫，期中檢討報告預計8月出爐，會再和當地住戶溝通如何解決當地問題。倒塌的房子目前無人居住，已先雇工清除後再向住戶求償。

李偉智表示，位在虎頭埤新化神社「鳥居」一帶，有74戶房子，屬於「歷史問題」，住戶只擁有地上物居住權，也因時代久遠，房子老舊，歷經多次地震及大雨過後，有漏水等安全性問題，住戶組成「台南市新化區虎頭埤關懷促進會」多次陳情，從要求房屋改建及優先承購土地等，但限於法令市府都不允諾。

李偉智說，先前也在新化區公所召開協調會，住戶有60多人參加，由財稅局委託顧問公司進行社區更新規畫研究，希望重新配置公園綠地及道路住宅區等，市府可與建商合作開發興建住宅區或部分社宅，讓有居住權的住戶可以折價購買或承租社宅等，希望規畫案趕快出爐才能進行下一步的協調，以早日解決目前空戶、環境髒亂等問題。目前「鳥居」等歷史建築整修已動工，配合虎頭埤發展要早日將門面處理好。

據指出，這塊土地從日據時期是新化郡有地，後來為新化等9區共有土地，縣市合併升格後全部歸為台南市有地後，也才有解決的契機，但當地人士認為，目前住戶多已不是原住戶，甚至也不是住戶後代，但現有承租戶確實也多是弱勢戶，除解決暫住戶問題也要注意到弱勢戶的安置。

南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
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南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供
南部連日地震，虎頭埤風景特定區鳥居周邊暫住戶，建築已年久失修，其中一戶倒塌壓垮停在附近的多輛汽機車，建物安全引起安全疑慮。圖／市議員李偉智提供

虎頭埤 歷史建築 李偉智 台南

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