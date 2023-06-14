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嘉縣偏鄉7成學童渴望獲得關愛 中華聖母會邀蔡傑教蛇板
嘉義縣偏鄉課輔班約有5成學生來自於弱勢家庭，照顧者每天陪伴時間只有1.4小時，逾7成孩子渴望獲得肯定讚美，天主教中華聖母基金會邀請「星星的孩子」蔡傑及父親蔡昭偉來到課輔班分享自身故事，傳授滑蛇板技巧，孩子們在滑蛇板時手拉手洋溢著活力自信。
天主教中華聖母基金會統計，朴子、鹿草偏鄉課輔班，逾5成孩子來自貧困、單親、隔代、身障及更生人家庭，父母與孩子分隔兩地或忙於工作，這些孩子普遍自信心不足，對學習新事物退縮，逾7成孩子渴望獲得肯定及關愛。
「我想要阿嬤稱讚我很棒……。」小齊小聲吐露心聲，自從媽媽意外過世後，阿公阿嬤擔起照顧責任，卻因隔代教養起衝突，傳統打罵方式不只沒效，還讓本就害羞的小齊更加自卑。社工建議以鼓勵方式正向支持，讓小齊學習進步，也能讓祖孫關係更融洽。
為鼓勵孩子勇於嘗試新事物，天主教中華聖母基金會邀請「星星的孩子」蔡傑、蔡傑爸來到課輔班分享自身故事，告訴孩子挫折並不恐怖；課後蔡傑擔任「小老師」傳授滑蛇板的技巧，孩子們歷經數次跌倒，不斷嘗試，紛紛成功上板，露出開心的笑容。
「愛，就是把不可能，變成可能的歷程。」蔡昭偉分享，過去20年以正向教養陪伴重度自閉症、學習障礙的蔡傑完成許多挑戰；每個人都有獨特、擅長的部分，偏鄉孩子不代表能力不好，只是缺乏被肯定機會，也希望社會友善對待學習緩慢孩子，給予包容及肯定。
天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，課輔班提供電腦繪圖、肢體韻律、藝術輔療等課程，發掘孩子興趣，及專業人力協助家庭教養，不只照顧孩子，更接住他們的家，盼支持郵政劃撥：31561904，戶名：天主教中華聖母社基金會，捐款專線：(05)277-8388分機3301。
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