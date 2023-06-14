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台灣首府大學退場後未來利用 黃偉哲：市府有意願接管

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影

台南市議員吳通龍在議會質詢時，對於台灣首府大學退場後，空間可打造全民運動館，建議市府接管。市長黃偉哲表示，市府有意願但中央有中央的立場，有中央機關單位想進駐，但市府會去表達接管的意願。

吳通龍說，他曾在台首大修學分，對這所學校要退場很可惜，校園有太多資源可以善用，如可以更改為全民運動館、大型長照中心，也可以省下幾十億的經費， 市府一定要去接管。

黃偉哲表示，他的理念和議員一樣，台南市先前退場的學校　如東山的永安高中或真理大學麻豆校區退場幾年後，校園被破壞嚴重也有很多東西都被偷了，但台首大要到7月1日才退場，8月1日學生離校，因台首大有欠教育部錢，中央要先接管清算後，再調查有什麼單位想進駐，據他了解，中央文化部及警政署也有機關想進駐，但市政府會去表達接管意願。

吳通龍詢問設置在台首大設置麻豆區全民運動館的可行性，體育局長陳良乾表示， 上周有先去勘查，程序上如果可以由市府接管就會很快著手規畫。

台灣首府大學前身為致遠管理學院，2000年創校，2010年升格更名為台灣首府大學，因受少子化衝擊、大學院校升學競爭，生源減少，財務不佳，被教育部列入專案輔導學校，前年核定停招，去年再核定停辦，日前畢業典禮送走最後一批畢業生後確定退場。

台南市議員吳通龍（右）上午在議會總質詢時，台灣首府大學確定退場要求市府接管，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願。記者吳淑玲／攝影
台南市議員吳通龍（右）上午在議會總質詢時，台灣首府大學確定退場要求市府接管，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願。記者吳淑玲／攝影
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影
位在台南市中心點麻豆區的台灣首府大學確定退場，台南市長黃偉哲表示市府有很高的意願接管。記者吳淑玲／攝影

台灣首府大學 運動 黃偉哲

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