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推廣台南鳳梨 日本秋田犬擺拍可愛吸睛

中央社／ 台南14日電

日本秋田市役所日前透過臉書（Facebook）推廣台南鳳梨，還特地以觀光大使秋田犬和台南鳳梨一起擺拍，可愛吸睛。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本秋田市役所6月在官方臉書及內部文宣推廣台南鳳梨，同時附上觀光大使秋田犬和鳳梨的合影，以及多張台南鳳梨相片。

市府表示，秋田市役所在臉書介紹台南鳳梨的美味，更說明台南今年已和AEON、ROGERS等日本通路商合作，讓台南鳳梨前進日本，也將興建優質冷鏈與加工中心，讓台南農產保持最新鮮狀態送到日本等世界各地。

台南市長黃偉哲說，台南市和秋田市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間合作相互推廣，秋田市從2021年12月起不定期在臉書及內部文宣介紹台南，雙方去年互派魚頭君及秋田犬擔任觀光大使，提供相關情報給大眾。

秋田市和台南市持續交流，台南應用科技大學與秋田公立美術大學2017年簽署國際交流協定，秋田商業高校與台南永仁高中女籃2019年打交流賽，秋田犬擔任觀光大使後，介紹更多台南資訊到秋田。

秋田犬 鳳梨

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