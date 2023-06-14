嘉義市鬧區興中市場即將拆除 市民冒雨巡禮日治時期「沙卡里巴」

嘉義市鬧區文化路商圈興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家與承租戶打官司勝訴確定，下通碟要承租戶本月底搬遷拆除，老市場、老戲院即將消失。

台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘，在老市場最後巡禮，大家對老市場即將消失感到不捨，對拆除基地未來用途，表達關切，要上網留言做城市回憶紀錄，承租戶賴萬居自喻對抗財團法人地主如「小蝦米對大鯨魚」，盼在大家援助下翻轉現況，若無法挽回，希望仍能保留「興中市場」名稱。

走讀座談在老戲院旁林聰明沙鍋魚頭店舉行，邀請嘉義高中校友、台大建築與城鄉所畢業路款豪，述說興中市場從日治時期至今「前世今生」，1930年嘉義由嘉義街升格為「嘉市」開啟短暫氣魄高遠的大嘉義都市改造計畫，樂觀政要期待打造舊城西門外土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸處」。戰後初期改名興中市場設戲院，期待延續二通中正路興盛消費娛樂。但「代誌不是我們所想簡單，市場一路坎坷，與嘉義舊市區同步成長停滯」，未來市場及戲院基地是否有大變化還未定。

路款豪說，國寶戲院是嘉市唯一現存木造戲院，原為興中戲院，創辦人戰後東市聞人黃崑山，早年為露天戲院，1960年代改建為木造戲院，1980更名國寶戲院。市場外圍是嘉義最熱鬧造街徒步商業區，有興中派出所青創基地、嘉義郵局再利用等公部門投資。

市場沒落後成為住宅及倉庫，近5年興中街側形成飲食小店聚落，以高興紅豆湯、花樂食堂、純情雞蛋糕等店家為首，快速累積網路人氣。老市場經歷戰後初期政治史坎坎坷坷，未來關心公共議題，包括地方創生想像、街區營造、城市願景規畫。