快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市鬧區興中市場即將拆除 市民冒雨巡禮日治時期「沙卡里巴」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影

嘉義市鬧區文化路商圈興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家與承租戶打官司勝訴確定，下通碟要承租戶本月底搬遷拆除，老市場、老戲院即將消失。

台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘，在老市場最後巡禮，大家對老市場即將消失感到不捨，對拆除基地未來用途，表達關切，要上網留言做城市回憶紀錄，承租戶賴萬居自喻對抗財團法人地主如「小蝦米對大鯨魚」，盼在大家援助下翻轉現況，若無法挽回，希望仍能保留「興中市場」名稱。

走讀座談在老戲院旁林聰明沙鍋魚頭店舉行，邀請嘉義高中校友、台大建築與城鄉所畢業路款豪，述說興中市場從日治時期至今「前世今生」，1930年嘉義由嘉義街升格為「嘉市」開啟短暫氣魄高遠的大嘉義都市改造計畫，樂觀政要期待打造舊城西門外土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸處」。戰後初期改名興中市場設戲院，期待延續二通中正路興盛消費娛樂。但「代誌不是我們所想簡單，市場一路坎坷，與嘉義舊市區同步成長停滯」，未來市場及戲院基地是否有大變化還未定。

路款豪說，國寶戲院是嘉市唯一現存木造戲院，原為興中戲院，創辦人戰後東市聞人黃崑山，早年為露天戲院，1960年代改建為木造戲院，1980更名國寶戲院。市場外圍是嘉義最熱鬧造街徒步商業區，有興中派出所青創基地、嘉義郵局再利用等公部門投資。

市場沒落後成為住宅及倉庫，近5年興中街側形成飲食小店聚落，以高興紅豆湯、花樂食堂、純情雞蛋糕等店家為首，快速累積網路人氣。老市場經歷戰後初期政治史坎坎坷坷，未來關心公共議題，包括地方創生想像、街區營造、城市願景規畫。

外傳博愛之家收回市場要轉賣財團，博愛之家陳姓科長說，木造建物荒廢有傾倒之虞，官司勝訴為公共安全收回市場，董事會處分不動產要遵照財團法人法，不同意依文資法保留，還未討論市場收回後用途。

嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈興中市場及木造老戲院國寶戲院本月底拆除，老市場、老戲院即將消失，台灣圖書室文化協會昨晚舉辦走讀活動，大批市民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮。記者魯永明／攝影
興中市場承租戶賴萬居自喻對抗財團法人地主如「小蝦米對大鯨魚」。記者魯永明／攝影
興中市場承租戶賴萬居自喻對抗財團法人地主如「小蝦米對大鯨魚」。記者魯永明／攝影
國寶戲院是嘉市唯一現存木造戲院，原為興中戲院，創辦人戰後東市聞人黃崑山，早年為露天戲院，1960年代改建為木造戲院，1980更名國寶戲院。記者魯永明／攝影
國寶戲院是嘉市唯一現存木造戲院，原為興中戲院，創辦人戰後東市聞人黃崑山，早年為露天戲院，1960年代改建為木造戲院，1980更名國寶戲院。記者魯永明／攝影

嘉義 財團法人法 國寶

延伸閱讀

林國慶：杜絕陳氏王朝 陳冠廷批藍操弄仇恨

國1嘉義路段5車連環撞 一男子頭部外傷昏迷送醫

嘉市中正路商圈磚式道路將修整 尋求保留原貌、道安雙贏方案

嘉市大業實中首屆滿額 邀菁英教師來嘉服務

相關新聞

95歲老兵辭世一生傳奇 經歷抗戰、國共內戰死裡逃生信主善終

嘉義市曾參與對日抗戰及國共內戰的95歲老兵唐紹祿，歷經抗戰及國共內戰，身中槍傷「一彈四孔」，死裡逃生，隨國軍抵台，又參與...

嘉義市鬧區興中市場即將拆除 市民冒雨巡禮日治時期「沙卡里巴」

嘉義市鬧區文化路商圈興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家與承租戶打官司勝訴...

嘉義日式料理店收編浪貓以店為家 高齡95歲已成貓界人瑞

嘉義市文化商圈國華街有家日式料理店以平價料理聞名，在地經營17年，店家有隻養了16年橘貓「皮皮」，換算成人類年紀已高齡9...

嘉市中正路多岔路口 磚塊路將改鋪柏油

嘉義市鬧區中正路、光華路、興中街的多岔路口地面鋪設磚塊，長久以來汽機車擠壓造成損害，除交通危險，磚塊碰撞也發出噪音，民眾...

嘉縣灣內大橋改建 交部允補助

立法院交通委員會昨天視察嘉義縣灣內大橋改建、嘉義航空站聯外道路拓寬計畫，其中橋齡39年的灣內大橋欲耗資7.5億元改建，爭...

廣角鏡／降低車禍死亡率 雲林獲贈安全帽

雲林縣去年到今年3月交通事故中機車未戴安全帽死亡14人，鼎立興公司、和嵩金屬建材公司昨天捐5674頂安全帽給縣府，鼎立興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦