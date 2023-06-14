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95歲老兵辭世一生傳奇 經歷抗戰、國共內戰死裡逃生信主善終

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
95歲抗戰老兵英雄唐紹祿辭世，一生傳奇， 經歷抗戰國共內戰死裡逃生，信主善終。記者魯永明／翻攝
95歲抗戰老兵英雄唐紹祿辭世，一生傳奇， 經歷抗戰國共內戰死裡逃生，信主善終。記者魯永明／翻攝

嘉義市曾參與對日抗戰及國共內戰的95歲老兵唐紹祿，歷經抗戰及國共內戰，身中槍傷「一彈四孔」，死裡逃生，隨國軍抵台，又參與八二三砲戰，經歷軍人、天主教傳教員、公務員不同職業，一生傳奇，有如電影「戰火浮生錄」，信主虔誠，11日上午安祥辭世，19日上午將在嘉市聖若望主教座堂，舉行殯葬彌撒告別式。

唐紹祿（天主教聖名保祿），生長在貴州省安順大家庭，父母經商，在10名兄弟姊妹排行老6，高中畢業投筆從戎，當時有派駐印度國軍，他被保送印度砲兵學校，對日抗戰投入戰場，在緬甸與日軍交戰，打死多名日軍，自己也受槍傷。

抗戰結束又打國共內戰，唐紹祿在東北戰場身體遭槍傷「一彈4孔」，子彈貫穿右胸及左手，留下4個彈孔槍傷，被送瀋陽馬路彎醫院，險些喪命，最後喝下杜神父送的聖血，奇蹟般地活下來，神父為他取聖名「保祿」，重生後的他如同基督門徒「保祿」，終生以信仰生活為基督做證。

他隨國軍撤離抵台，在金門參加八二三砲戰，隨時有生命危險，預留遺囑說：「如存活結婚，生頭胎男孩取名復漢，第二、三個孩子取名凱旋、興邦」，後平安退役娶妻，生育1子2女，在台東縣讀教會聖若翰傳教學校，畢業當傳教員4年，再到聖若望主教座堂當12年傳教員。

結束傳教員，為扛生計中年苦讀考取公務員，1977年到嘉縣府上班，1993年退休，與家人虔誠信靠天主，常為昔日過世袍襗祈禱獻彌撒。他生前回大陸老家探視被當成「抗戰英雄」熱烈歡迎，他生前說：「老兵不死，榮華富貴都是空！」高齡得享善終，教友相信天主派天使接引他的靈魂，回歸天鄉，榮享永福。

抗戰 國軍 老兵

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