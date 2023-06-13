台南芒果今年產量估創歷年新高 市府：加大行銷

台南市芒果今年預估收穫面積6945公頃，產量預計8萬9000公噸，創歷年新高，因乾旱影響，小果約佔2至3成，農業局在今天市政會議說明台南國際芒果節行銷及相關產銷調節因應措施。

市長黃偉哲表示，台南去年芒果產量僅約2萬8000公噸，今年推估可達8萬9000公噸，因此市府將加大行銷力道，尤其在外銷拓展方面，希望能夠突破前年的銷量，透過新式蒸熱設備，也能讓芒果損耗率減少，品質更加穩定，希望大家一起努力把芒果外銷的餅做大。

因應今年乾旱影響，造成芒果小果增加，南市府除了媒合企業認購，並配合農糧署研議250g以下小果之收購加工措施，同時也配合國際處研議延長芒果外銷運費補助至7月31日及小果外銷運費補助。推估今年產銷情形與110年接近，110年台南市盛產期(6-7月)在台北市場均價為每公斤35至45元左右。

農業局指出，南市府積極推動國外拓銷、加工措施及國內運銷。在國外拓銷部分，今年3月份參加東京食品展，推廣鮮果及新鮮截切、果汁、果泥等加工產品外銷市場；5月11日邀請國內外買家、貿易商進行146場次貿易洽談，推廣熱帶水果及相關產品；6月14日至17日也將於台北國際食品展推廣台南農產品，並邀請友好城市日本水上町町長及議長參加芒果節開幕。

台南市也啟動加工收購計畫，協助媒合產地供應團體及加工廠通路，發掘潛在廠商以擴大內需市場。收購目標量1600 公噸，採購加工期間為5月15日至8月31日，由農糧署每公斤補助供果端集運費2元、加工端處理費2元。