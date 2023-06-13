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台南芒果產量創新高 南市府加大國內外拓銷力道

中央社／ 台南13日電

台南芒果今年產量大出，但受乾旱影響2、3成為小果。南市府今天表示，除透過新式蒸熱設備減少果品損耗，並配合農糧署研議小果收購加工，以及加強國內外行銷力道

農業局今天在市政會議說明台南國際芒果節行銷及相關產銷調節因應措施。依農業局數據，台南芒果今年預估收穫面積6945公頃，產量預計8萬9000公噸，創歷年新高，因乾旱影響，小果約佔2、3成。

台南市長黃偉哲會中指示，由於台南去年芒果產量僅約2萬8000公噸，因此將加大行銷力道，尤其在外銷拓展方面，希望能突破前年銷量，透過新式蒸熱設備，能讓芒果損耗率減少，品質更加穩定「大家一起努力把芒果外銷的餅做大」。

因應今年乾旱影響，造成芒果小果增加，南市府除了媒合企業認購，並配合農糧署研議250g以下小果收購加工措施，同時也配合國際處研議延長芒果外銷運費補助至7月底，以及小果外銷運費補助。農業局推估今年產銷情形與民國110年接近，110年台南市盛產期(6、7月)在台北市場均價為新台幣35到45元/公斤。

農業局指出，積極推動國外拓銷、加工措施及國內運銷。國外拓銷部分，3月參加東京食品展，推廣鮮果及新鮮截切、果汁、果泥等加工產品外銷市場；5月11日邀請國內外買家、貿易商進行146場次貿易洽談，推廣熱帶水果及相關產品；6月14到17日將於台北國際食品展推廣台南農產品，並邀請友好城市日本水上町町長及議長參加芒果節開幕。

台南市也啟動加工收購計畫，協助媒合產地供應團體及加工廠通路，發掘潛在廠商以擴大內需市場。收購目標量1600公噸，採購加工期間自5月15日到8月底，由農糧署每公斤補助供果端集運費2元、加工端處理費2元。

國內運銷則採分級分流，由農會、合作社聯合運銷，6月22日到7月23日辦理台南國際芒果節，整合芒果產業聯合行銷，並輔導產區公所或農會辦理產季活動，整合農友及店家行銷，同時辦理果品評鑑，強化台南芒果精品形象。

芒果 農糧署

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