影／南市首屆校際街舞大賽 最高獎金1萬5千元

街舞已成流行文化，台南學校街舞社團已超過50個，為了讓學生在暑假有秀自己的機會，教育局將在8月20、21日舉辦首屆校際盃街舞大賽，今天首映宣傳片並秀街舞，學生與市長黃偉哲號召街舞好手來報名，大專組首獎1萬5千元、高中、國中組首獎各為1萬元。

忠孝國中街舞社團與由新營高中G.N.N以街舞表演揭開序幕，教育局長鄭新輝說，近年來街舞文化盛行，從運動型的有氧舞蹈、MV熱舞Cover到首次被列為2024年巴黎奧運的競技項目的霹靂舞（Breaking），街舞已成為青少年重要運動項目。

鄭新輝說，街舞一直是學校課後社團的熱門項目，許多學生從小就接受街舞的訓練，從MV舞蹈開始，然後一路加深難度到Jazz、Breaking、Locking、Poping、 House等不同街舞型態，為了讓街舞項目能夠有更多的表演空間，局首次辦理以校為單位的街舞大賽。

黃偉哲表示。南市除了在文化中心特別設置街舞練習場地、「16歲正青春藝術節」也辦理一系列嘻哈舞展、饒舌等活動外，這次鎖定校園與SFC × Stay Free Crew舞團合作，針對國小至大專院校學生，以校為單位，舉辦校際街舞大賽，打造青春有勁的校園環境，為青少年提供更好的舞台。每隊3至10人，大專組首獎1萬5千元、高中組、國中組各1萬元，各組前2名於10月20日全運會的市民之夜表演；另外辦理街舞體驗營，讓國小生也能夠參與活動。