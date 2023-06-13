西螺福興宮神農大帝聖誕慶典 「現代神農」一起過爐

今逢神農大帝聖誕，農業大縣的雲林各廟舉行慶典，尤其國內稻米、蔬菜生產重鎮的西螺鎮福興宮，今天和生產智慧農業資材的「天氣探長」機械公司，合辦一場盛大的祝壽慶典及「新型氣象站」過爐儀式，祈禱神農大帝護佑，讓雲林風調雨順，科技農業更加發展。

農曆4月26日為神農大帝聖誕，西螺福興宮今天和曾獲農委會菁創獎的「天氣探長」農業機械公司合辦祝壽大典，先由西螺鎮長廖秋萍恭請神農大帝出龕，隨後敲鐘擊鼓，古樂響起，循古禮進行團拜儀式，也供奉青農新產的優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產。

今年最特別的是由「天氣探長」農機公司執行長林偉文和福興宮董事長楊文鐘，一起為最新研發用來監測疑候土壤的「農園天眼站」舉行過爐儀式，由神農大帝加持，祈佑雲林邁入科技農業之際，能風調雨順、五穀豐登，使這場祭典「亦古亦今」有傳統也有科學，格外引人注目。

楊文鐘表示，福興宮奉祀神農大帝自古流傳的番仔庄請頭香換稻穗的民俗，已逾150年歷史，收藏有清代西螺街米舖、中藥舖、豆油釀造業等舖戶籌設五穀王會的「爐主頭家值年簿」，載錄祝壽器皿與祭品數量，所以每年神農祭典都依此古載祭典進行。

楊文鐘指出，神農大帝是開創農業的先祖，「天氣探長」農機公司秉持神農帝「順天法地」的精神，研發各種先進資材引領農業邁向科技，「農園天眼站」透過科技儀器幫助農民監測天候和土壤的水份、肥料，宛如現代神農，讓這場祭典古今兼備，別具意義。

林偉文指出，「農園天眼站」運用科學工具進行環境數據監測及氣象預測，讓農民面對極端氣候，仍具提升預測管理農田的能力，提供及時精細農務的決策判斷，減少失誤和損失，目前推廣數十名農友，成效良好，為回饋鄉親，公司將提供3位西螺在地農友申請全額補助架設費用。