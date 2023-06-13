端午溫暖送 台南勞工局關懷身心障礙弱勢勞工送禮到家

台南巿勞工局重視身心障礙者的就業及照顧，今天由局長王鑫基帶隊，協助將喜憨兒端午相關物資發送給本市身心障礙弱勢勞工家庭，兵分多路發送物資，讓身障弱勢勞工能夠享用端午應景美食，感受愛與溫暖。

王鑫基與職業重建個管員共同發送，第一戶為家住南區的黃姓服務對象，因大學時期發生交通事故，導致影響肢體而長期臥床，經身心障礙者職業重建服務介入後，職管員鼓勵服務對象先參加居家就業服務成果展，瞭解其他使用居家就業服務的心得與作品，在思考自己職涯方向的啟發，目前服務對象正使用居家就業服務，預計7月份開始電腦繪圖相關培訓課程，重新建立服務對象的工作技能。

第二站為居住在佳里區的洪姓服務對象，領有聽覺障礙中度證明，雙耳配戴助聽器，可再稍提高音量安靜的情況下對話互動，個案過往多未有正式的工作經驗，對於就業市場環境概念較為不熟悉，透過職管員及支持性就服員的積極協助，今年1月順利媒合至市府地政局市地重劃科擔任約用人員工作，並透過職務再設計協助個案工作使用的電話，安裝話筒放大機，放大音量讓案主可較為順利接聽電話，目前穩定就業中。

王鑫基表示，這次發送喜憨兒端午物資，關懷弱勢身障勞工，讓弱勢勞工家庭可以享用憨兒們製作的美食，感受佳節氛圍及社會的溫情，互相鼓勵，讓愛心持續不斷，傳遞更多正能量。