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端午溫暖送 台南勞工局關懷身心障礙弱勢勞工送禮到家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（左）發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工，圖中為洪姓服務對象，領有聽覺障礙中度證明，雙耳配戴助聽器，經媒合目前是市府地政局約用人員。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工，圖中為洪姓服務對象，領有聽覺障礙中度證明，雙耳配戴助聽器，經媒合目前是市府地政局約用人員。圖／勞工局提供

台南巿勞工局重視身心障礙者的就業及照顧，今天由局長王鑫基帶隊，協助將喜憨兒端午相關物資發送給本市身心障礙弱勢勞工家庭，兵分多路發送物資，讓身障弱勢勞工能夠享用端午應景美食，感受愛與溫暖。

王鑫基與職業重建個管員共同發送，第一戶為家住南區的黃姓服務對象，因大學時期發生交通事故，導致影響肢體而長期臥床，經身心障礙者職業重建服務介入後，職管員鼓勵服務對象先參加居家就業服務成果展，瞭解其他使用居家就業服務的心得與作品，在思考自己職涯方向的啟發，目前服務對象正使用居家就業服務，預計7月份開始電腦繪圖相關培訓課程，重新建立服務對象的工作技能。

第二站為居住在佳里區的洪姓服務對象，領有聽覺障礙中度證明，雙耳配戴助聽器，可再稍提高音量安靜的情況下對話互動，個案過往多未有正式的工作經驗，對於就業市場環境概念較為不熟悉，透過職管員及支持性就服員的積極協助，今年1月順利媒合至市府地政局市地重劃科擔任約用人員工作，並透過職務再設計協助個案工作使用的電話，安裝話筒放大機，放大音量讓案主可較為順利接聽電話，目前穩定就業中。

王鑫基表示，這次發送喜憨兒端午物資，關懷弱勢身障勞工，讓弱勢勞工家庭可以享用憨兒們製作的美食，感受佳節氛圍及社會的溫情，互相鼓勵，讓愛心持續不斷，傳遞更多正能量。

喜憨兒基金會於2017年成立「喜憨兒愛點心 I TOUCH-Ｕ」，由憨兒們參與製作鮮凍食品，期盼他們透過學習技能進而能自立自主，此次發送的物資即是由喜憨兒台南庇護工場，與全家通路合作募集社會善心人士認捐的鮮凍食品「端午•溫暖送」組合，內容物有蔬食油飯搭配元氣排骨四神湯，發送對象包含失業勞工、身心障礙者及遭受職災的弱勢勞工家庭等。

台南市勞工局發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工家庭。圖／勞工局提供
台南市勞工局發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工家庭。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右）發送端午節物資，黃姓服務對象預計7月份開始電腦繪圖相關培訓課程。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（右）發送端午節物資，黃姓服務對象預計7月份開始電腦繪圖相關培訓課程。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工家庭。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）發送端午節物資送給身心障礙弱勢勞工家庭。圖／勞工局提供

喜憨兒 美食

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