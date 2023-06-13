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台南麻豆三合院被震垮無法居住 做工行善團啟動修復

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供

6月10日屏東縣三地門鄉發生芮氏規模4.9地震，台南市麻豆區寮廍里傳出災情，有一處舊式三合院因此次地震導致屋頂塌陷，市長黃偉哲指示勞工局做工行善團啟動修繕服務，勞工局做工行善團志工與麻豆區公所團隊今天前往現場會勘，將立即啟動修復。

勞工局表示，15日泥水工會將拆除因地震倒塌的屋頂及龜裂的危牆，麻豆區公所也將協助聯繫環保局清潔隊清運拆除的廢棄物，17日金屬工會即進場搭建鐵皮屋頂，後續電氣工會將重新設置電線、燈具、木工工會裝潢、鋁製工會安裝門窗、最後油漆工粉刷，期能以最快速度完成災後屋況修復，使弱勢市民安居。

該戶因屋頂已塌陷無法住人，王姓案主目前只能暫時借住在親友家，也幸好當初地震時無人在家，沒有造成人員傷亡，雖房屋毀損，卻也是不幸中的大幸。王姓案主聽聞做工行善團志工團隊將盡速協助修復毀損的房屋，心中非常感激，感謝市長及相關團隊熱心幫忙，讓他因地震發生災情的家園得以恢復成安全的家。

黃偉哲表示，市府團隊資源互相連結，提供市民最好的服務，本次屏東地震引發的麻豆房屋災損，立刻啟動現勘規畫協助，勞工局做工行善團各工會志工團隊、麻豆區公所共同會勘安排修繕期程，麻豆區公所也連結環保局清潔隊清運拆除廢棄物，在眾人熱心協助下，讓受災的民眾盡快返回生活軌道，擁有可以安心居住的生活環境。

日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供
日前屏東地震，麻豆一處舊三合院震垮 ，勞工局做工行善團啟動修繕服務。圖／台南市勞工局提供

台南 黃偉哲 勞工局

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