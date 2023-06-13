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義竹台糖鐵道自行車道 社區老化憂心無力維護

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣義竹鄉的舊台糖鐵道改造為自行車道，可邊騎邊享受田園風光。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉的舊台糖鐵道改造為自行車道，可邊騎邊享受田園風光。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鄉下溪洲與東後寮之間的台糖鐵道荒廢許久，縣府建設處耗資1446萬整修改造為1500公尺自行車道，讓民眾能騎單車享受田園景，不過有議員指出，社區老化恐無力負擔認養，村莊到該步道的路燈也不足，憂心後續維護問題；縣府表示，會協調公所與社區一起解決問題。

縣府表示，台糖鐵道自行車道從溪州村往南連結東光村及東榮村，可從台19線進入，以鐵道和花旗木林蔭道為主題，沿途設置指示牌、休憩座椅、景觀高燈及種植花旗木，並用鋼構橋跨過大排，其中還有900公尺長的步道，提倡慢活、慢遊價值的生活模式。

自行車道2月21日完工，縣長翁章梁等人昨視察，議員翁聰賢認為整體做得不錯，但擔憂義竹人口老年嚴重，若交由社區認養恐怕無法負擔，尤其最近雨季，很快就雜草叢生，另，村莊到步道的路燈數量不足問題，夜間令人感到較危險。

縣府建設處說，修繕有與地方討論，縣府主要協助工程、公所支付路燈電費，社區負責維護管理，能體諒社區難處，會居中協調公所與社區一起解決問題；義竹鄉長黃政傑說，村莊到自行車步道的連接道路屬村里聯絡道，有接到反映須增設路燈，會向縣府申請經費，若沒申請到則由公所編預算。

自行車 鐵道 車道

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