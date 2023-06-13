讓弱勢吃到熱熱飯菜 嘉縣33店家有愛 加入待用餐

餐飲業者受物價上漲影響苦撐經營，但為照顧受疫情衝擊家庭，嘉義縣來自7個鄉鎮、33家店家加入愛心待用餐，讓每月有8張餐券的弱勢家庭可領70元等值餐食；縣長翁章梁昨為友善店家揭牌表揚，號召更多愛心業者加入。嘉縣社會局指出，服務會陸續擴大到各鄉鎮。

嘉縣慈善團體聯合協會理事長周信成說，過去帶米、麵等糧食家訪，發現部分因年長或身體不便沒辦法自行煮飯，又迫於經濟因素捨不得外出買飯，長期營養不均衡，希望待用餐讓弱勢吃到熱熱的飯菜。

社會局和民間團體去年7月試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢多元的用餐服務，嘉市城隍廟和嘉義縣慈覺行善會認養多個鄉鎮的待用餐費，今年吸引合騏工業、后政企業等也加入捐助行列；現有義竹、梅山、水上、朴子、溪口、新港、竹崎7個鄉鎮市、共33間友善店家加入供應待用餐。

翁章梁、義竹鄉長黃政傑等人昨到義竹鄉稻香村自助餐了解待用餐情形、頒發感謝狀；翁章梁說，「待用餐不同於乾糧」，能讓弱勢家庭吃到溫熱飯菜，期許更多人加入愛心行列。社會局表示，今年預計210個以上弱勢家戶受益，將考量衛生、食材等因素審核加入的店家，有領用需求者也可向縣府或公所的社福單位申請。