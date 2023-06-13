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南市國賠件數6都第2 議員批螺絲鬆了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市去年國賠37件，件數居6都第2，今年截至3月再增8件。有議員昨天質詢指工務類別申請國賠比例最高，顯示公共設施欠缺管理，也批市府行政螺絲未拴緊，應跨局處檢討是否有失職、管理包商不當；市長黃偉哲說「會檢討改善」，並解釋國賠金額為6都最少。南市工務局則表示，將加強道路巡檢密度。

市府法制處表示，45件國賠主要原因是「公共設施管理欠缺」，包含道路有坑洞、水溝蓋造成跌倒或車倒受傷，也有路樹樹枝掉落傷人等，共37件協議成立、3件調解、5件判賠，不過其中1件是判決要將損害到的鄰地恢復原狀。

法制處指出，國賠案件多數是路有坑洞或不平讓行人或機車騎士受傷，賠償金額多為1萬、2萬元，其中金額最高的是國小狼師判決有罪確立，國賠150多萬元；而因公共設施管理欠缺的國賠，多數受害人也有注意上疏忽，一般都是市府負7成責任。

市議員蔡曉薇質詢說，去年6都國賠確定件數，台中65件、台南37件、台北32件、高雄15件、新北9件、桃園5件，若從去年起統計至今年3月，台南國賠共45件、總賠償金額450萬，且以工務類別比例最高，顯示公共設施欠缺管理，市府除應究責，更要提檢討策略。

黃偉哲答詢說，會反省，造成人民權益受損應要檢討改善。工務局表示，國賠案件道路類占29.96%、道路附屬設施18.68%、其他51.36%，平日巡查道路發現有問題會立即改善，但也會發生巡路時被車輛擋住而沒發現，未來會加強巡查密度，務必讓路況更完善，減少率傷事件發生。

南市府也統計，黃偉哲上任後4年來收到的申請件數510件，同意國賠137件，金額1094萬元，較前4年的申請國賠件數、賠償金額少，另，去年國賠438萬元也是6都最少。

國賠 黃偉哲 台南

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