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布袋漁港店家代煮蛤蜊竟成清水湯？ 店家親上火線澄清

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義布袋漁港店家代煮蛤蜊湯，顧客質疑喝起來像清水湯，店家親上火線澄清。記者黃于凡／翻攝
嘉義布袋漁港店家代煮蛤蜊湯，顧客質疑喝起來像清水湯，店家親上火線澄清。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣布袋漁港店家提供代煮海鮮服務，卻傳出有店家煮出的蛤蜊湯變成清水湯，顧客在臉書爆廢公社公開版發文稱，買了2台斤新鮮蛤蜊，交給店家代煮成湯，喝起來卻像熱水一樣沒有蛤蜊味；店家表示，因蛤蜊有沙倒掉一些湯重新煮，鮮味自然減少。

網友貼文指出，當天在市場裡買了2斤一大包的蛤蜊，請店家代煮成湯，店家端上來的湯清澈透明，還有些許香油，喝了一口卻像熱水一樣，沒有蛤蜊該有的味道，當下店家解釋蛤蜊有沙讓他很不能接受，怎麼能把湯倒掉再重煮一次。

店家表示，當下就已有解釋，消費者在外面買蛤仔給店家代工，但買來的蛤仔沙子沒有吐乾淨，煮好的時候湯裡很多沙子，難道要喝沙子湯嗎？一池的蛤蜊不是每顆沙子都吐的乾淨。

店家強調，沒有把原湯全部倒掉，只是倒底部一些，湯原本的甜度鮮度會失去一些，那是正常的，只收100元代工費負責料理，當時顧客沒有交代有什麼特別問題要告知，蛤蜊吐沙不乾淨是常見問題，若是臭掉一定會告知。

貼文的網友表示，後來自己又去市場再買了一次蛤蜊回去煮湯，煮了才發現，蛤蜊的肉比在店內吃到的還大顆，湯呈現微微的混濁，湯很鮮甜，質疑中午喝的到底是什麼？

蛤蜊 爆廢公社

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