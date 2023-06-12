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嘉縣推弱勢待用餐服務 7鄉鎮市逾4千人次暖心暖胃

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉縣府去年結合善心團體推行「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢民眾多元用餐服務，至今拓展至7鄉鎮市，今年1至5月已逾4000人次受惠，目標是全縣18鄉鎮市都納入待用餐計畫。

嘉義縣政府社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會自民國111年7月起，結合嘉義市城隍廟和嘉義縣慈覺行善會在義竹鄉、梅山鄉、水上鄉3鄉鎮試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢民眾更多元用餐服務。

社會局今天告訴中央社記者，待用餐計畫今年吸引更多捐贈單位，再增朴子市、溪口鄉、新港鄉及竹崎鄉4個鄉鎮市；今天在義竹鄉稻香村自助餐舉辦「暖心暖胃愛心待用餐感恩暨捐贈儀式」，縣長翁章梁等人為友善店家揭牌，致贈感謝狀給捐助單位。

社會局指出，符合資格的弱勢民眾每人每月可以領到8張餐券，持券可至友善店家（如自助餐）領取等值新台幣70元的餐食，今年1至5月已超過200戶、4000多人次受益；弱勢民眾不再只是靠物資銀行提供乾糧、罐頭或生鮮類等食品，多了另一個物資選項。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，協會長期承辦物資銀行服務過程中，發現部分弱勢族群因身體或環境限制，無法自行料理三餐，又迫於經濟問題捨不得外出購買餐食，導致營養不均衡，影響身體健康，決定推出「暖心暖胃愛心待用餐」創新服務，透過公私部門協力合作，讓弱勢朋友都能享用均衡營養餐食。

翁章梁感謝各界善心人士就近照顧弱勢民眾，也呼籲能有更多企業、宮廟、店家做愛心，讓18鄉鎮市弱勢家庭都能享受到熱呼呼餐食服務。

嘉義 愛心 翁章梁

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