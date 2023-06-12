「台灣第一水庫」台南虎頭埤今辦圳頭祭 謝神助降雨

「台灣第一水庫」台南新化虎頭埤今天舉辦「圳頭祭」，感謝水神王爺保佑一期稻作順利完成灌溉。這幾天剛好台南也陸續下起大雨，信徒鄉親認為是神明在保佑，相信能夠度過今年的旱象危機。

「圳頭祭」在虎頭埤第1碼頭旁舉行，會場準備各式祭品、恭讀疏文，祈求風調雨順、國泰民安，彰顯飲水思源的精神，這項獨特的祭拜儀式已持續近70年。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田指出， 1954年大旱時請神農大帝曬日祈雨應驗。之後嘉南農水利會每年在第一期稻作收割後，配合水利節並擇日舉辦「圳頭祭」，祈求神明保佑能讓當年農作物大豐收。

新化朝天宮主委許滄淵表示，最初是民國43年嚴重缺水，地方士紳商議在朝天宮廟埕設壇請廟內五穀（谷）王即神農大帝「曬日祈雨」，果然應驗，日後為飲水思源，且虎頭埤水庫更是早年新化地區五、六百公頃農田的共同水源地，也是創設於清道光20年代（1840年代）的台灣第一水庫，隔年便在虎頭埤水庫進行圳頭祭儀式答謝神恩，也就流傳至今，後續農田水利署各地工作站也紛紛各自擇日辦理圳頭祭儀式，可說這項傳統由新化地區開始，於虎頭埤水庫舉辦更有飲水思源意義。

陳宏田說，虎頭埤水庫是新化地區5、6百公頃農田的共同水源地，也是清道光21年（1841年）創設的台灣第一座水庫，水庫圳頭祭答謝神恩流傳至今，虎頭埤管理所、農水署及新化朝天宮都希望這項極富意義的虎頭埤圳頭祭儀式列入市定無形文化資產。