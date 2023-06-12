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14日有水！台南3萬多戶停水臨時取消 水公司：擇期再通知

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
配合鐵道局辦理北區東豐路鐵道地下化1000m/m管線改善施工，台南市部分地區停水21小時，影響戶數共計3萬2991戶，停水地區如圖示。圖／水公司提供
配合鐵道局辦理北區東豐路鐵道地下化1000m/m管線改善施工，台南市部分地區停水21小時，影響戶數共計3萬2991戶，停水地區如圖示。圖／水公司提供

自來水公司原本預計在14日停水，針對台南市北區、東區及中西區部分里別，停水21小時，約有3萬多戶受影響，但因為連日有雨，工程受影響，下午宣布，將暫停停水，擇日再行通知。

水公司表示，為配合鐵道局辦理東豐路鐵道地下化管線改善工程，原訂6月14日上午9時起停水21小時，因受大雨影響，停水施工將擇期再行辦理。

水公司表示，配合鐵道局辦理北區東豐路鐵道地下化1000m/m管線改善施工而停水，影響戶數共計3萬2991戶(停水戶數2萬9602戶、水壓降低戶數3389戶)。

停水及水壓降低區域影響範圍如下：

【停水區域】：

1.台南市北區公園里、大興里、小北里(小北路以南)、長興里(長德街以東)、北華里(忠義路三段以東)。

2.台南市東區大同里、成大里(台鐵鐵路以西) 、東門里(台鐵鐵路以西) 、圍下里(台鐵鐵路以西)

3.台南市中西區赤崁里、南美里、小西門里、南門里、郡王里、開山里、法華里、永華里、城隍里

【水壓降低區域】：

台南市北區小北里(小北路以北)、長興里(長德街以西)、北華里(忠義路三段以西)。

停水 台南 鐵道

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