快訊

他氣LINE聊天「1功能」超煩又沒禮貌 網一面倒大推：適時句點不打擾

前助理下班遇性騷控被漠視還逼離職 陳其邁：遺憾自責道歉

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運如泉水不斷湧出」

嘉縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道 打造田園風光騎乘環境

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影

嘉義縣​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道荒廢許久，縣府建設處整修既有舊鐵道，讓民眾可以騎單車享受田園景致，去年8月整修，今年2月21日完工，打造1.6公里自行車道，以及900公尺步道，縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑等人今視察完工狀況。

縣府建設處指出，以台糖鐵道及花旗木林蔭道為主題，改造義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道自行車道，從溪州村往南連結東光村及東榮村，沿途設置指示牌、休憩座椅、景觀高燈及種植花旗木，並以鋼構跨橋連接大排兩端路線，提供民眾更安全舒適的運動空間。

翁章梁說，近年積極推廣單車旅遊，提倡慢活、慢遊價值的生活模式，提供更多元自行車路線，​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道前年8月26日開工，經過1年多努力，在今年2月21日完工，工程經費約1446萬元，步道全長約900公尺，自行車道則為1.6公里。

縣府文觀處表示，鐵道可與朴子自行車道系統串連，由台19線進入義竹縣下溪州連接至東後寮，結合舊台糖鐵道路線沿途可以欣賞嘉義縣的田野風光、鐵路及火車公園驛站等景點，車道平緩且沿路皆設有休憩座椅，適合親子同遊騎鐵馬、欣賞義竹鄉純樸田野風光。

嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道，打造田園風光騎乘環境。記者黃于凡／攝影

鐵道 自行車

延伸閱讀

解血荒！嘉縣青農辦捐血 顏議員16字親簽茶成競標高潮

斥資30億 巴洛克風嘉義佐登妮絲城堡觀光工廠今揭牌

嘉縣大林三和國小軟網訓練中心啟用 成培訓選手大遙籃

女警訴遭偷拍未依性平規定處理 翁章梁：已處理、決議

相關新聞

嘉縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道 打造田園風光騎乘環境

嘉義縣​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道荒廢許久，縣府建設處整修既有舊鐵道，讓民眾可以騎單車享受田園景致，去年8月整修，今年...

星巴克進駐台南麻豆店下月開幕 柚城人口止跌回升

知名咖啡連鎖店星巴克咖啡將進駐台南麻豆，據知下月4日開幕，加上鄰近集客力強大的丹丹漢堡及全聯超市，可望成為新興商圈。

台南間歇性降雨 海邊雨勢比山區大

台南部分地區今天凌晨起出現間歇性降雨，有時雨勢不小，到上午10時為止，累積雨量最多的是南區有72.5毫米，濱海的七股、佳...

議員批台南射擊場「無場可用」 體育局盼明年中發包施工

台南市新射擊場工程進度延宕，舊射擊場因水利局竹溪工程無法使用，市議員蔡筱薇擔心射擊選手恐將無處訓練，數百位會員權益將受影...

北、東、中西區14日起21小時大停水 台南市府提醒旅宿業提前因應

自來水公司第6區管理處為配合鐵道局辦理台南市鐵路地下化工程管線改善區施工，北區、東區及中西區等部分地區6月14日9時至1...

南市國賠件數6都第2！市議員批螺絲鬆了 黃偉哲：反省檢討

台南市去年國賠件數6都第2，民進黨市議員蔡筱薇今痛批府行政螺絲未拴緊，浪費司法資源及社會成本，她呼籲請市府跨局處檢討，是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦