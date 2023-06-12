嘉縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道 打造田園風光騎乘環境

嘉義縣​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道荒廢許久，縣府建設處整修既有舊鐵道，讓民眾可以騎單車享受田園景致，去年8月整修，今年2月21日完工，打造1.6公里自行車道，以及900公尺步道，縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑等人今視察完工狀況。

縣府建設處指出，以台糖鐵道及花旗木林蔭道為主題，改造義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道自行車道，從溪州村往南連結東光村及東榮村，沿途設置指示牌、休憩座椅、景觀高燈及種植花旗木，並以鋼構跨橋連接大排兩端路線，提供民眾更安全舒適的運動空間。

翁章梁說，近年積極推廣單車旅遊，提倡慢活、慢遊價值的生活模式，提供更多元自行車路線，​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道前年8月26日開工，經過1年多努力，在今年2月21日完工，工程經費約1446萬元，步道全長約900公尺，自行車道則為1.6公里。