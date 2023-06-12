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黃金海岸淨灘 滿地保麗龍碎屑

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市政府昨天在黃金海岸舉辦國家海洋日活動，淨灘中發現許多保麗龍碎屑。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府昨天在黃金海岸舉辦國家海洋日活動，淨灘中發現許多保麗龍碎屑。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府昨天在黃金海岸舉辦國家海洋日淨灘活動，雖然垃圾不多，卻隨處可見保麗龍等發泡塑膠材質的碎屑，可能多為蚵棚浮具碎裂造成，環保團體擔心之後大雨讓更多保麗龍碎粒流入海中，汙染海洋環境；南市農業局漁港所表示，今年全面鼓勵蚵農使用PE硬式塑膠浮桶當浮具。

南市農業局漁港所長周瓈朝說，準備4000個塑膠浮桶，讓蚵農用保麗龍換取。黃姓蚵農說，逐漸改用塑膠浮筒，現在還會用保麗龍的蚵農約有3成。

昨數百人參加淨灘活動，「潛海戰將」原要搭船出海，但海象不佳，僅在黃金海岸船屋前海域清理垃圾，共清出82公斤海洋廢棄物；潛海戰將表示，這次以寶特瓶、飲料杯等居多，之前在漁港附近海域，清理出的垃圾以漁具最多，包含漁網、魚線、繩索等。

淨灘民眾則說，黃金海岸海灘還滿乾淨的，但保麗龍、發泡聚丙烯等材質碎屑太多，「密密麻麻的」，因不容易篩，只能撿拾，沒處理的會被捲入海中，很為海中生物擔心。

台南社大海廢小組研究員晁瑞光說，目前海上還有蚵棚，而鹿耳門溪也有許多蚵棚，以及漂浮在溪的保麗龍等發泡塑膠材質，一旦大雨來，這些保麗龍又要被捲到海中，有些會和微生物膠合令生物誤食，都將汙染海洋環境及生態。

市長黃偉哲希望透過淨灘活動與海洋教育，鼓勵守護海洋；環保局指出，成立環保艦隊及潛海戰將，2021年共清出6.4公噸的海洋廢棄物，2022年更清理約7公噸的海洋廢棄物，數量最多是玻璃瓶、寶特瓶、飲料杯。

海委會海洋保育署主秘林天賞表示，5年前有研究單位取海鹽分析，1公斤鹽裡有約10粒塑膠微粒，都是長年累積且持續惡化，因此努力和環保署合作，希望把更多塑膠材質的容器及物品公告為應回收廢棄物項目。

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