聽障孩子打跆拳虎虎生風 南市總統教育獎頒獎賺人熱淚

台南市教育局今天在新南國小舉辦總統教育獎頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給16名獲獎學生，稱許受獎學生積極進取與不屈服於逆境的生命態度。將獲總統表揚的賢北國小王沐晴罹患脊髓性肌肉萎縮症，不向命運低頭；鹽水國小蔡家興是新住民之子，在網球上有優異表現。

黃偉哲指出，台南市的教育表現各界有目共睹，他以昨天的課程博覽會為例，不論是大學老師、校長、教育部潘文忠部長、各縣市的代表都對台南市在教育的成就印象深刻並表示肯定。針對在逆境中的學生，也因為有師長和家長的循循善誘，以及學生自強不息的意志與努力，才成就了很好的學習成果。

黃偉哲佩服獲獎學生雖身處逆境，卻不向命運屈服，反而以樂觀態度來面對各種生命難題，展現了十足的生命韌度。他期許獲獎學生能夠持續保持初衷、勇敢向前，朝著自我夢想努力，並對他人與社會產生正向積極的影響力。

教育局表示，台南市市級總統教育獎共16人，其中8人獲特優代表南市參加教育部複審，最後賢北國小王沐晴、鹽水國小蔡家興獲選2023總統教育獎；海東國小吳子賢、永福國小何品諭、柳營國中李智恆、南新國中高家和、東山國中柯亭伊、西港國中田佳佩獲總統教育獎奮發向上獎；另小新國小羅慈薰、六甲國小楊鈞勝、新橋國小張景皓、新進國小趙翊晴、麻豆國小蔡渝涵、關廟國小周語媗、善化國中莊宇翔及忠孝國中王心慈獲優等。

今日總統教育獎頒獎典禮的開幕表演，由王沐晴演唱客家歌謠揭開序幕，接著小學三年級的何品諭帶來氣勢十足的跆拳道演出，撼動全場。何品諭雖重度聽損，但不論是校內外的朗讀、演說、跆拳道、大提琴或鋼琴等比賽，表現亮眼，讓人難以相信她是聽障生。何品諭立志當工程師，希望未來能研發更好的助聽器，幫助聽障者。

王沐晴1歲時罹患脊髓性肌肉萎縮症，無法站立行走，但她不向命運低頭，努力讓自己活得精采充實。小二時，老師發現她有語言和表演天賦，鼓勵她參加說故事比賽，獲得校內第1名，老師鼓勵她往客語努力，參加各類客語比賽都有亮眼的成績，今年獲得台南市小小解說員客語組第1名。