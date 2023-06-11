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南市黃金海岸辦淨灘海底垃圾一併清 保麗龍碎粒汙染性最大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，淨灘中發現許多保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，淨灘中發現許多保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，現場展示海廢循環再利用與海廢變藝術作品，並結合民間力量淨灘，也邀請潛海戰將潛入海底清理垃圾，雖然海灘垃圾不多，卻隨處可見保麗龍碎屑，許多淨灘民眾都期待蚵棚浮具少用保麗龍。

海委會海洋保育署主秘林天賞表示，5年前有研究單位取海洋做分析，1公斤鹽裡有約10粒塑膠 微粒，這些都是10幾年來累積而產生，而且持續在惡化，因此努力和環保署合作，能把更多塑膠材質的容器及物品公告為應回收廢棄物項目。

市長黃偉哲盼透過淨灘活動與海洋教育，來鼓勵民眾親近海洋、擁抱海洋及守護海洋，他說，最近大家最關心的是旱象，但除了水資源要好好珍惜，海洋環境也需要大家共同守護，尤其台南市的海岸線，大家更應保護海洋環境。

南市環保局指出，台南市的海岸線近70公里，市府長期致力維護海洋環境，並且成立環保艦隊及潛海戰將，2021共清理了6.4公噸的海洋廢棄物，2022年更清理了約7公噸的海洋廢棄物；另透過分析得知海洋廢棄物中，占最大宗的分別是玻璃瓶、寶特瓶、飲料杯。

今日Fun海旅程淨灘活動參與對象海保署、教育局、南市區漁會、南縣區漁會、南區區公所、環保局、中華醫事科技大學、遠東百貨、二仁溪沿岸發展協會、水環境守護志工隊及潛海戰將等相關單位團體共數百人參加。潛海戰將原要搭船出海，到海中清理垃圾，但因海象不佳，沒有出海，而在黃金海岸船屋前海裡清理垃圾，這些潛海戰將表示，今天清理出寶特瓶、飲料杯等垃圾，之前在漁港附近海域，清理出的垃圾以漁具最多，包含漁網、魚線、繩索等。

淨灘的民眾說，黃金海岸的海灘還滿乾淨的，部過保麗龍碎粒卻相當多，密密麻麻的，由於不容易篩，只能用撿拾。由於這些保麗龍碎粒可能多為蚵棚浮具碎裂造成，鋒面來到，這一個禮拜都會下雨，民眾憂心保麗龍碎粒會更多。

台南社大海廢小組晁瑞光說，目前海上還有蚵棚，而鹿耳門溪也有許多蚵棚，以及漂浮在膝上的保麗龍，擔心大雨來，這些保麗龍又要被捲到沙灘，碎粒也會更多，都將汙染海洋環境。

台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，籲大家保護海洋環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，籲大家保護海洋環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，潛海戰將潛入海底清出垃圾。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，潛海戰將潛入海底清出垃圾。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，淨灘中發現許多保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，淨灘中發現許多保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影

保麗龍 淨灘 廢棄物

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