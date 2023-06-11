實體書店經營困難！ 金石堂台南唯一據點新營店確定關門

實體書店經營嚴峻，在全台有30多間門市的金石堂書局，日前傳出將關閉台南最後一間新營店，引起地方震驚，最新發展業者確定本月25日關門，地方試圖挽留落空。

「這是一個艱難的決定，但我們已盡力想盡一切方法延長書店的生命，然而最終仍無法維持營運...」金石堂新營店上月在臉書粉絲團張貼忍痛撤點訊息，全南市將僅剩屬臨時門市性質新光三越中山店的快閃店，地方都相當錯愕與不捨。店員面對詢問也低調證實，何時關門待總公司宣布。

連日來面對不少讀者追問是否仍有轉圜空間，業者昨已在臉書粉絲團公布，確定本月25日關門。

書局經營嚴峻，不僅連鎖書局難生存，傳統書店也紛紛「轉型」；台南鹽水區因大環境變遷，有業者還得兼賣彩券、文具勉強苦撐，還有業者兼賣電影票券者，「純書局」幾罕見；甚至北門、七股、後壁等偏鄉「純書局」早已絕跡，連有「書街」美稱的台南市北門路，多家書店也早黯然吹熄燈號，由大型運動連鎖店、3C賣場進駐。

善化區新玉堂李姓老闆說，這學期回饋善化區國小小朋友，只要拿期中、期末考卷成績100分，一張就可享有20元抵用券，曾遇到一名學生開心拿4張100分來。業者說「細水長流」，希望累積客源，夾縫中求生存。