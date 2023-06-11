台南國中生疑遭霸凌 家長控校方吃案

台南中西區某所國中發生霸凌事件，有名學生家長6日得知孩子在校被其他班學生用拳頭猛揍頭部，造成暈眩，帶到醫院就診有腦震盪傾向，家長控訴，整晚除班導電話，再也沒下文，先生隔日到校相關人員都不在，質疑校長隱匿案情。

議員杜素吟質詢揭發，要求教育局積極處理；市長黃偉哲說，已指示教育局成立專案調查，毋枉毋縱。教育局回應，已督導校方依程序受理調查，同時啟動輔導機制。

受害學生母親質疑校方，事件至今，孩子還是不敢上學，施暴者仍在學校安心上學，絲毫沒任何影響，要問對方家長是什麼硬背景？校方不敢告知孩子行為？還是家長縱容孩子施暴沒悔意、繼續在校當他的資優生呢？

教育局表示，學校於6月7日家長反映後於24小時內以衝突事件進行校安通報，惟教育局後續接獲家長反映疑似並非單一衝突情事後，隨即督責學校於6月8日續更新通報類別為疑似霸凌事件，並進行社政通報。

目前該案已責成學校於6月9日完成防制校園霸凌因應小組會議，審議決定受理後已籌組小組進行調查，並提供當事人必要的輔導及避免當事人接觸等因應措施，務必確保學生身心獲得妥善照顧。

教育局指出，校方第一時間校安事件通報，未啟動霸凌事件調查，對此未關懷學生、善盡親師溝通責任，已要求校方提改善報告；教育局也會組成調查小組進行調查，若有違失將會依規定嚴處。同時要求校方全校案例宣導，隨時敏察學生平日互動情形，發現衝突介入了解，避免事態擴大。