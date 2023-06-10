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曾文、南化2水庫蓄水回升 台南水情趨於樂觀

中央社／ 台南10日電

近來水氣明顯增多，帶動台南主要水庫集水區降雨頻率也增加，全台最大水庫的曾文水庫蓄水率已擺脫個位數，蓄水率為11.32%；南化水庫蓄水率也突破4成，水情趨於樂觀。

水利署南區水資源局今天下午最新水情資訊顯示，以灌溉為主的曾文水庫有效蓄水量5737萬公噸，蓄水率11.32%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量3694萬公噸，蓄水率41.28%。

曾文水庫蓄水率原本跌破7%，集水區降雨補水後，蓄水率回升至雙位數，連同烏山頭水庫有效總蓄水量逼近1億公噸。這4天估進水量約1100萬公噸。

南化水庫今年自3月18日後，蓄水率再度回到4成，最低點是5月19日的17.56%，靠著梅雨鋒面與對流雲系影響，蓄水逐步攀升。

南水局統計，南化水庫上游最近1週進水約120萬公噸，加上甲仙攔河堰持續從高雄旗山溪越域引水逾1000萬公噸，有效挹注水庫蓄水。

目前台南水情燈號是減量供水的橙燈，台南民生用水1天100萬公噸，曾文水庫及南化水庫約共進帳2100萬公噸，粗估約可供台南21天的用水。

在降雨頻率增加，時序又進入汛期的情形下，南水局初判台南水情趨於樂觀，但民眾仍應節約用水，發揮水資源最大效益。

南化水庫 曾文水庫 台南

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