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老中醫師過世生前闢建光裕藥園出售消失 中醫界患者惋惜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影
嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影

嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，栽植158科720種中藥草，靈芝100種，另有稀有植物及藥用礦物約200種之多，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園，光裕藥園消失，讓中醫界及患者家屬深感惋惜。

嘉市前林森里長王廣禮誇讚蔡吉雄是神醫，他說，老母親失智症被蔡吉雄醫好，蔡吉雄過世，是中醫界損失，5分地光裕藥園及住處兼診所大樓，是蔡吉雄生前付出心血，長期研究醫術藥學的園地，具文史及中藥學研究價值，家人出售買主剷平藥園，無法保留，令人遺憾。

嘉義市植物研究學會首屆理事長蔡吉雄中醫師，11年前在藥園光裕堂診所住處過世，國內少了一位醫術高明的中醫師，蔡吉雄妻子說，丈夫書籍及藥園靈芝，捐贈中醫大，無力管理藥園求售；藥園整地後，留有刻上光裕藥園名稱石碑。　

光裕藥園簡介說，古時人類，經常利用植物特殊功效，治療傷病。寶貴經驗逐步累積，發展成醫藥知識，光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，激發一般人學習及藥用植物研究，多次進入山區，發現因人為不當開發，藥用植物受嚴重摧殘，藥草來源日益枯竭。

蔡吉雄獨資購置土地，培養藥草，並由藥植愛好者提供盆栽，成立公開性藥園。千禧年與中醫學院及嘉市藥用植物學會簽約，成立建教合作關係，提供醫藥學院學生實習及藥植愛好者切磋經驗，蔡吉雄提供藥園，發揚中華國粹文化，增進教學研究和國民認識藥用植物機會，對生物科技研發，研析藥效，造福人類，功德圓滿。

嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影
嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影
嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影
嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄11年前過世，家人無力管理求售，買主整平藥園。記者魯永明／攝影

中醫 醫師 藥學

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