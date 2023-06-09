榮民助鄒族青年返鄉就業 退輔會微電影記錄歷程

榮民鄭虞坪退役後全心投入鄒族部落經營，2010年成立「優遊吧斯」提供原鄉青年就業機會、傳承文化；退輔會拍攝微電影記錄奮鬥歷程，今天在嘉縣辦首映會，感動在場觀眾。

退輔會今天在嘉義縣阿里山鄉「優遊吧斯」鄒族文化園區舉辦微電影「夢想起飛－榮光勇士的生命故事」首映會，影片描述鄭虞坪從軍20餘年從中校退役後，全心投入部落經營，幫助鄒族青年返鄉就業過程。退輔會副主委李文忠、嘉義縣長翁章梁都專程出席。

鄭虞坪致詞說，「優遊吧斯」在2010年7月開幕，成立至今已13年，8成以上員工均為原住民，許多員工在這成家立業，目前已經有35個孩子誕生，讓園區就像一個大家庭。

鄭虞坪指出，這裡的每個人都需具備鄒族文化導覽能力，也會定期舉辦教育訓練，邀請專業人士辦理外語課程，希望他能用餘生之力將阿里山文化推向全世界，也讓更多年輕人能回鄉傳承自己的部落文化。

翁章梁表示，看完影片就瞭解鄭虞坪如何善用從軍所學，運用組織力讓每名員工適得其所，共同經營園區推動部落文化。歡迎全台鄉親們來阿里山旅行時，到「優遊吧斯」欣賞表演，品嚐優質阿里山高山茶與咖啡。

李文忠指出，榮眷基金會拍攝微電影記錄許多榮民們退伍後的故事；鄭虞坪退伍後以外人身分來到阿里山，最初不被當地居民信任，經過努力與堅持，最終順利成立「優遊吧斯」，打拚過程令人感動。

李文忠說，鄭虞坪在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，沒有解僱任何一名員工，更令人敬佩，儘管經營困難，但堅持與情同家人的員工們咬牙撐過；鄭虞坪與土地、部落、居民的緊密關係值得以電影紀錄，讓更多人看見。